Matthei: Bernardo Fontaine no es un buen economista

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró que Bernardo Fontaine -parte del comando de José Antonio Kast y cuestionado por su presunto rol en el uso de bots- "no es buen economista".

En conversación con Radio Duna, la exministra planteó que "no es fácil mantenerse en primer lugar (de las encuestas) cuando te dan tanto del Gobierno como desde los que son supuestamente aliados tuyos".

Según la exalcaldesa, el gobierno busca "cómo lograr que no pase yo a la segunda vuelta. Uno los ve enfrascados en discusiones que lo único que hacen es tratar de levantar a lo que sea más extremo en la derecha".

Para Matthei, esta elección es "la más difícil de ganar en segunda vuelta", y dijo que "eso lo sabe la candidata Jara, el Gobierno, todos, porque a los otros dos no los han tocado ni con el pétalo de una rosa".

Sobre los equipos económicos de las candidaturas de derecha, la candidata planteó que "Bernardo Fontaine no es buen economista. Juan Andrés (Fontaine, integrante del comando de Matthei) es un buen economista, pero de macro; Bernardo no es mucho lo que sabe".

"Nosotros vamos a tener más fuerza parlamentaria que cualquier otro. Eso está totalmente salvado en el Parlamento", finalizó.