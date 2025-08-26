Matthei cargó otra vez contra Kast por "jugar" con una reforma que costó 10 años

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, profundizó sus críticas hacia la propuesta de su rival del Partido Republicano, José Antonio Kast, que busca sustituir el préstamo de los trabajadores al Estado incorporado en la reforma de pensiones, por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

La militante UDI volvió a referirse al tema en el marco del foro "Desatar la visión país" organizado por Icare, que se desarrolla este martes en el Centro de Eventos Metropolitan (ex-CasaPiedra), y en el cual participan todos los abanderados de las derechas, incluido Kast.

Después de aseverar este lunes que es imposible financiar este punto del programa de Republicanos, Matthei abordó la importancia de la reforma previsional a grandes rasgos: "Ya se llegó a un acuerdo muy amplio, que tiene a todos los jubilados muy tranquilos, y yo creo que cualquier cosa que pueda hacerles creer que está en peligro la PGU sería terrible".

"Por lo tanto, seguir jugando con un tema en el que nos costó 10 años llegar a un acuerdo y que finalmente se alcanzó, a mí no me parece", remarcó la candidata de Chile Vamos.

Con todo, "creo que tenemos que defender la PGU, y defender también que las mujeres puedan tener mejores pensiones, y hay que ser súper responsables con las expectativas de nuestros jubilados, que harto mal lo pasan".