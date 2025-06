Mulet reivindica propuesta de policías municipales y critica al FA y PC por el estallido

El candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, abordó esta mañana en el especial de primarias de El Primer Café de Cooperativa su propuesta de policías municipales, que no convence del todo a sus contendores.

Durante el bloque de seguridad, el diputado se mostró a favor de lo propuesto por los demás candidatos sobre fortalecer las policías, la persecución del dinero e invertir en tecnología, pero dijo que él "agregaría dos cosas importantes: hablo de la policía municipal o 'policía en tu barrio', que sé que en eso discrepamos con algunos acá".

"Yo creo que en este sistema de vigilancia que tiene cada uno de los municipios, yo lo profundizaría y me imagino una policía en tu barrio, más cercana, más presente. Y obviamente estoy de acuerdo en el resto, aumentar la capacidad de carabineros; inteligencia artificial en las investigaciones de orden penal, carabineros con más fuerza", afirmó.

"Muchas veces estos temas no les gusta discutirlos"

Los otros candidatos señalaron no estar de acuerdo con Mulet sobre crear policías municipales.

"Yo no estoy de acuerdo, pero es una discusión fina, porque sí estoy de acuerdo con dotar de mayores capacidades para seguridad en los municipios, pero que sean policias propiamente tal, estoy en desacuerdo", señaló Gonzalo Winter, abanderado del Frente Amplio.

La candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, coincidió con Winter y afirmó que "si queremos una policía reforzada, es mucho mejor fortalecer Carabineros. En Latinoamérica, la experiencia con policías municipales es que trae más desigualdad y que se vuelve un foco vulnerable a la corrupción".

Por su parte, la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, hizo hincapié en la persecución al narcotráfico y declaró que "en Chile se habla mucho de los barrios violentos y las poblaciones peligrosas, y la verdad es que son muchas veces poblaciones que han sido violentadas, y donde los narcos están cumpliendo casi el rol del Estado".

En respuesta, Mulet reprochó que "aquí muchas veces los temas no les gusta discutirlo a algunos de ustedes. Y en el Gobierno a veces pasaba lo mismo. Yo soy partidario de discutir el tema de la policía municipal. La gente necesita seguridad en sus barrios, ahí".

De esa forma, el candidato del FRVS profundizó en su crítica y apuntó a que "aquí hubo un momento en que se quiso cambiar todo Carabineros. Al inicio de este Gobierno, y hay que decirlo, porque creo que aquí hubo gente que cambió el criterio y cambió para bien, especialmente el Frente Amplio y el PC, que tenía una postura más dura, de hacer una transformación".

"Había una crítica dura por lo que pasó durante el gobierno anterior y por el estallido. Que hoy todos valoremos Carabineros, me alegro. Me alegro por Carabineros y me alegro por la seguridad. Pero hay que reconocer también que aquí ha habido cambios", reconoció.

Finalmente, Mulet puntualizó: "Es re fácil aquí hablar de las medidas que vamos a poner, pero el tema es de fondo y los problemas se producen cuando hay tensiones, cuando hay discusiones. Si hay otro estallido, ahí es donde la autoridad tiene que actuar de acuerdo a los principios, por eso es que yo digo que vamos al fondo: queremos no apoyar a Carabineros con todo, lo vamos a apoyar a medias o en la medida que nos conviene".