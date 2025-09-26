Pavez (UDI) por giro de Jara por Cuba: "Es un tremendo avance, pero no le creo"

El giro de la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, sobre Cuba generó este viernes un intenso debate en El Primer Café en Cooperativa.

"Claramente no es una democracia", respondió la militante del Partido Comunista (PC) en Televisión Nacional, tras ser consultada sobre si considerada al régimen político de la isla como una dictadura o no.

La exministra mostró así un cambio en su postura, ya que en abril había asegurado que "Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro", generando una ola de críticas.

"Valoro la declaración. Que una candidata del Partido Comunista declare públicamente que ella considera que lo que hay en Cuba no es una democracia es un tremendo avance y yo lo valoro. Otra cosa es que no le creo", dijo el exsubsecretario Máximo Pavez (UDI), instándola a "dar razones de por qué no considera que en Cuba hay una democracia" o "renunciar al partido, porque, si no, no se puede entender bien y pareciera más un movimiento electoral".

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) destacó la declaración de Jara, asegurando que "tomar esa posición, con la historia que tiene el Partido Comunista, es una cosa de un arrojo muy, muy fuerte y claramente le creo. No creo que sea una cuestión oportunista; más bien, creo que antes se sintió restringida a decir lo que verdaderamente pensaba por las oposiciones internas de la parte más ortodoxa del Partido Comunista. Yo creo que esa es la verdadera Jeannette Jara".

Mientras, Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), aseguró que "lo que está detrás del gesto (de Jara), más que creerle o no creerle, es decir: 'me comprometo con la defensa de la democracia liberal, no hay otra democracia u otra forma de Gobierno para este país en este Gobierno de coalición que yo vaya a defender o vaya a impulsar'. Creo que eso es lo más valioso de esta postura".

En tanto, el excanciller Ignacio Walker (independiente, exDC) sostuvo que "el tema de fondo no es si creerle o no creerle" a Jara, sino que "ella se siente muy incómoda" en el PC, el cual, según él, está liderado por una mayoría que la hace sentir "como pollo en corral ajeno" y le impone una "mochila de plomo".