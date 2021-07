PC por guiños PS-FA: No creo que Narváez esté dispuesta a traspasar su electorado antes de tiempo a Boric

Los guiños entre la aspirante a La Moneda del PS-PPD-Nuevo Trato-Partido Liberal, Paula Narváez, y el precandidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, que incomodan al aliado de este último, el Partido Comunista.

Fueron dos hechos que han marcado los últimos días: el primero, la junta entre Boric y Narváez en Concepción, que al coincidir en la Región del Biobío, una tuitera penquista los invitó a tomar once a su casa, lo que finalmente se concretó. A esto se suma la votación en la Convención Constitucional, ya que los constituyentes socialista dieron su apoyo a Bassa, quien es independiente en cupo de Convergencia Social.

El presidente de Comunes, Jorge Ramírez, explicó que "la posibilidad de construcción de una fuerza transformadora y de cambio en la Constituyente se va a ir generando y dando porque efectivamente hay sectores del Partido Socialista que entienden la necesidad de superar a su directiva y a su espacio más institucional. Ese mundo importante que representa un sentido socialista histórico, de alguna manera, es parte de un proyecto de cambio con el que vamos a ir caminando juntos -probablemente- en los próximos años".

Aún así, dejó en claro que "para nosotros la primera construcción y fortaleza es la alianza de Apruebo Dignidad", es decir, con el PC, aclaró Ramírez.

En esta línea, el timonel comunista, Guillermo Teillier, apuntó que "no creo que Narváez esté dispuesta a estarle traspasando su electorado antes de tiempo a Boric, pero creo que no impacta en la primaria" del próximo 18 de julio.

Agregando que "ambos se han apurado mucho en decir que fue algo espontáneo, lo que no parece tan espontáneo, pero a mí me da la impresión del electorado socialista, hay una parte importante que está con Jadue y me imagino que debe haber otra parte que esté con Boric, pero creo que las cosas ya están escritas en relación a cómo se va a manifestar el pueblo socialista".

El diputado Leonardo Soto (PS), por su parte, no dejó de lado la pugna que los dividió con el FA y señaló que "fuimos marginados a pesar de nuestra voluntad, por precisamente Daniel Jadue y algunos integrantes del Frente Amplio".

Sin embargo, dijo que "nada es definitivo en política, las cosas son muy dinámicas, el apoyo que hizo el Partido Socialista a Jaime Bassa yo creo que es una buena señal acerca del futuro, de buscar mayor entendimiento más allá del Partido Socialista, más allá de Unidad Constituyente, porque al final de cuentas en noviembre, cuando haya que elegir a la Presidenta o Presidente de la República, hay que levantar una alternativa unitaria".