Paula Narváez, abanderada presidencial del PS, PPD, PL y Nuevo Trato, y Gabriel Boric, precandidato del Frente Amplio, se juntaron este viernes a tomar once en la casa de una tuitera penquista que los invitó al saber que ambos andaban en sendas actividades en la Región del Biobío. Luego se supo que la usuaria, Gabriela Monsalve, es hija del diputado socialista Manuel Monsalve, integrante del comando de campaña de Narváez, lo que generó suspicacias, por lo que la joven tuvo que salir desmentir que el encuentro hubiera estado "concertado" con anterioridad. "Si ustedes me conocieran, sabrían que esto no fue planeado, pero no me conocen", afirmó, asegurando que su papá "jamás haría algo" para exponerla de esa forma: "Me expuse solita", remarcó. Fue secundada por el propio Boric, quien ironizó: "A quienes están imaginando que el encuentro con Paula Narváez fue parte de un plan secreto conspirativo que de paso confirma sus peores prejuicios, sepan que se ven muy ridículos. Gracias @gabimonsalv por la invitación que sé que fue de buena fe y espontánea".

LEER ARTICULO COMPLETO