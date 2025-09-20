Republicanos responde a críticas de Kaiser contra Kast por no hacerse cargo de sus "temas valóricos"

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, respondió las críticas que el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ha emitido contra el abanderado republicano José Antonio Kast, y defendió que "nadie puede pensar que hemos dejado de creer en lo que hemos señalado en distintos temas (valóricos)".

A lo largo de la campaña, Kaiser ha señalado en distintas ocasiones que, a diferencia de Kast, sí se hacen cargo de las discusiones valóricas que le han recriminado a lo largo de su candidatura.

Ante esto, Hurtado afirmó en El Mercurio: "Nadie puede pensar que nosotros hemos dejado de creer en lo que hemos señalado en distintos temas y todo el mundo sabe lo que pensamos".

Sin embargo, la secretaria general republicana explicó que el comando "está enfocado en lo que les interesa hoy día con urgencia e importancia a los chilenos y que tiene que ver con los tres ejes de seguridad, economía y temas sociales".

"El flanco (a la candidatura) es cuando tú sacas el foco de lo que hoy es urgente e importante (...). Este (eventual) gobierno va a ser de emergencia y no vamos a poner en discusión temas que ya están discutidos", agregó.

Reiteró que Kast se desempeñó "muy bien" en el debate, pese a caída en encuesta

Hurtado también reiteró como "muy bueno" el desempeño que tuvo Kast en el debate presidencial, a pesar de la caída que tuvo en la encuesta presidencial de Black & White, que lidera la candidata oficialista y de la DC, Jeannette Jara.

"Fue un debate muy intenso al principio, pero nosotros creemos que José Antonio, en el transcurso y sobre todo en el cierre del evento, pudo poner sobre la mesa los ejes de la campaña. Estuvo muy bien", aseguró.

La secretaria tampoco descartó que, en un eventual gobierno, incluyan a personeros de Chile Vamos, pese a las polémicas mantenidas con la coalición: "Vamos a buscar a los mejores, y si esos mejores están en Chile Vamos, Demócratas, Libertarios o Socialcristianos, van a ser parte del gobierno", adelantó.

"Obviamente, quienes formen parte tienen que estar disponibles para aceptar cuáles van a aser nuestras posturas y lineamientos (como Republicanos) y cuál va a ser nuestra forma de trabajo en las distintas materias (...). Es estar al servicio del país", agregó Hurtado.