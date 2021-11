Riesgo de brote infeccioso fuerza pausa en la campaña presidencial a 18 días de la elección

Los candidatos presidenciales Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Marco Enríquez-Ominami (PRO) suspendieron sus agendas de este miércoles luego de que Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) indicara que presentó síntomas de Covid-19 la noche del martes.

Los cinco participaron de un debate sobre propuestas para las pymes en la última jornada, durante el cual ninguno utilizó mascarilla hasta su conclusión, mismo escenario que se dio el lunes en el foro de la U. de Chile, sin Kast, pero con la carta de Unión Patriótica, Eduardo Artés, de manera que los seis abanderados que están en el país podrían caer bajo la figura de "contacto estrecho" si se confirma el contagio de Boric.

Todos los candidatos que estuvieron con Boric (Provoste. Sichel, Kast, MEO) están con agenda suspendida. En comando de Provoste dicen: "Asumimos que si candidato Boric presentó síntomas ayer en la tarde, sería lo esperable y razonable que contara ya con el resultado" @Cooperativa — Valentina Godoy B (@valegodoyb) November 3, 2021

Mientras Kast anunció anoche que suspendería su agenda de hoy y que seguiría "la recomendación médica en orden a mantener un aislamiento preventivo", la senadora Provoste señaló en Twitter: "Estoy a la espera de información sobre el PCR" de Boric.



"Hoy debo presidir a las 11:00 la Comisión de Minería y Energía del Senado, que por ley debe sesionar presencialmente. El domingo me tomé un PCR y en una hora tuve el resultado", apuntó.

Posteriormente, se constató el examen que la candidata de la falange se realizó hoy -y que dio negativo- no es realmente un PCR, sino que un test llamado "ID NOW", que es un sistema que, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), tiene una sensibilidad moderada a alta ante la presencia del virus.

Gracias por la preocupación senadora, ya me realicé PCR y estoy a la espera de los resultados. Apenas los reciba los haré públicos. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 3, 2021

De todos modos, con el resultado en la mano, volvió a emplazar a su rival de izquierda: "Gabriel, sería bueno que supieras tu resultado pronto, porque nos tienes a todos con las actividades sin poder iniciar".

"Gracias por la preocupación senadora", respondió Boric al tuit de Provoste, confirmando además que a eso de las 09:00 horas "ya me realicé PCR y estoy a la espera de los resultados. Apenas los reciba los haré públicos", algo que ocurrirá durante esta tarde, a las 18:00.

Esta mañana a 1era hora me tomaron PCR a domicilio siguiendo recomendación dl médico para evitar riesgo de contagiar. Laboratorio entregará resultado a las 18 hrs.

Agradezco preocupación de tod@s, especial% de rivales que no han buscado sacar provecho político de esta situación. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 3, 2021

El diputado Gonzalo Winter (CS) replicó al emplazamiento de Provoste: "Me he tenido que hacer muchos PCR, porque los parlamentarios estamos preferentemente en terreno y asistiendo a actividades, y nunca he encontrado una empresa que lo haga en una hora".

"Me pareció que la senadora Provoste hace ese comentario generando cierta insidia. Me pareció completamente inadecuado al cargo y a la situación de salud", fustigó.

Cabe destacar que Boric cuenta con su esquema completo con la fórmula de Sinovac y solo tiene pendiente la dosis de refuerzo, que por calendario le correspondía hace una semana y media.

ME-O PIDE "DILIGENCIA" Y SICHEL LLAMA A CUIDARSE

A la vez, ME-O informó en sus redes que tomódecidió suspender sus actividades presenciales "preventivamente", puesto que "aun si el protocolo considera esperar el resultado de su PCR, optamos por ser aún más estrictos".

Tomamos la decisión de suspender nuestras actividades presenciales preventivamente, debido a lo informado por @gabrielboric sobre síntomas que podrían ser de Covid. Aún si el protocolo considera esperar el resultado de su PCR, optamos por ser aún más estrictos. — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) November 3, 2021

Posteriormente, se sumó a la molestia de la abanderada DC, señalando que también dio negativo al virus. "Esperamos la misma velocidad, la misma diligencia para todos los candidatos y candidatas, y en especial al diputado candidato que nos ha notificado de su fiebre".

"Estamos en la casa por razones preventivas", indicó por su parte, Sichel en un video, apuntando que "supe que Gabriel Boric estaba con fiebre y yo me hice un PCR muy temprano en la mañana".

"Cariños a Gabriel, espero que esté bien; a José Antonio Kast y al resto de los candidatos tenemos que cuidarnos, tenemos que dar el ejemplo", cerró.