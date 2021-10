Sebastián Sichel acusó "ataque artero" tras entrevista a ex padrastro

El candidato presidencial de la coalición derechista Chile Podemos Más, Sebastián Sichel (independiente), manifestó este viernes su "dolor, rabia y profunda molestia" por la entrevista que realizó el diario digital The Clinic a su ex padrastro Saúl Iglesias, acusado por el abanderado de propinarle a él y su madre maltratos psicológicos y físicos.

A través de una declaración pública -que posteriormente borró de su cuenta de Twitter-, la carta de la derecha gobernante -que a los 30 años cambió su apellido Iglesias por Sichel, de su papá biológico - enfatizó que la ex pareja de su mamá es "una persona con antecedentes penales, que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y el maltrato a menores de edad, y que la abierta tergiversación y difusión inescrupulosa produce un daño irreparable a mi familia y seres queridos".

"Es una publicación malintencionada, que no alcanza los estándares éticos mínimos y de rigor periodístico. La publica no es una información de interés público; es un ataque artero, falaz y personal a un candidato, y no lo voy a tolerar. No todo vale en política", reprochó Sichel en el escrito.

"Los candidatos presidenciales estamos expuestos al escrutinio público, pero no las mujeres de su familia expuestas a la revictimización. Si un medio normaliza frases como que un tipo le pegaba a su mujer "quizá alguna vez, pero no todos los días", tiene otras dos causas de violencia intrafamiliar, y le da credibilidad al resto del relato a alguien que hace más de 30 años abandonó a su hija y familia, se acabó la protección de la familia y la defensa de la mujer", apuntó.

De igual forma, sostuvo que "lo que hace The Clinic es no solo es una tragedia para las mujeres, también para la política. El sensacionalismo parece no tener límites. Como familia lamentamos profundamente este hecho, que daña a inocentes porque revictimiza a quienes han sido vulnerados en sus derechos".

"Como candidato estoy analizando las acciones legales para defender a mi familia, a quienes amo y he cuidado toda mi vida. Mi madre y mi hermana son lo más valioso que tengo y toda mi vida las he protegido. ¿Por qué? Porque un violentador anda suelto y, abusivamente, un medio ha decidido tratar de lavar su imagen con objetivos políticos", expresó.

"Vamos a seguir trabajando para devolverle la dignidad a la política, pero también, para demostrar que no todo vale cuando debatimos temas públicos", cerró el candidato.

Poco después, Sichel eliminó la publicación y en su lugar compartió un nuevo comunicado, similar al primero, pero con modificaciones.

En la segunda declaración, entre otros cambios, el abanderado eliminó: "La publicación no es una información de interés público; es un ataque artero, falaz y personal a un candidato, y no lo voy a tolerar"; mientras que en el nuevo escrito sostiene que "la publicación le da espacio a alguien que ha dañado a personas y familias. Lo que hace el medio es darle credibilidad al agresor y no a las víctimas, justo lo contrario de lo que deberíamos hacer: perseguir a agresores y defender a víctimas".

Sichel borra su declaración contra la entrevista de The Clinic. Y publica otra. Acá las diferencias.

Primera / Segunda pic.twitter.com/KwF4GKIhjS — JP. Sallaberry (@jotapez) October 1, 2021

En diálogo con The Clinic, Iglesias, que actualmente se desempeña en faenas mineras en el norte del país, entregó sus descargos ante las denuncias que el candidato presidencial hizo en su reciente libro autobiográfico "Sin Privilegios".

"Es mucha la mentira y la tergiversación (...) El niñito que anda ahí, el venezolano que anda pidiendo, ése es un niño vulnerable. Yo nunca mandé a mis hijos a mendigar. Nunca pasaron hambre. Y Sebastián eso lo sabe", aseveró.

Iglesias aseguró que en su adultez "él me invitó a su departamento, tengo las fotos. Incluso le llevé una caña de pescar de acá de Iquique, se la llevé como regalo. Estuvimos hablando y me contó que él tenía autos antiguos, que había estado en Alemania. Incluso, vino después a Iquique, y le presté el vehículo (...) Yo nunca toqué a Sebastián. Nunca le pegué. Nunca le pegué a mi hija. Nunca los castigué. Nunca fui violento con ellos. Yo traté de que ellos llevaran una vida lo más normal posible".