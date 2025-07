Undurraga: Es un error que la DC apoye a Jara, pero la Junta Nacional es soberana

El diputado Alberto Undurraga calificó como un "error" que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana decidiera apoyar a la candidata oficialista, Jeannette Jara, lo cual motivó que presentara su "renuncia indeclinable" a la presidencia del partido, después de tres años en el cargo.

El 63% de los convocados al encuentro de este sábado se inclinó por respaldar a la abanderada de la centroizquierda, mientras que se aprobó pactar una lista parlamentaria con Unidad por Chile por el 88% de los votos.

Poco después de que se conocieran los resultados, Undurraga confirmó que daría un paso al costado, como había prometido en días previos a la reunión de hoy, renuncia que luego oficializó en una carta dirigida a la militancia DC.

En la misiva, el parlamentario sostiene: "No podemos desconocer que estos años han estado marcados por salida de militantes, pérdida de representación a lo largo del país, y que las tensiones de convivencia han vuelto en estos últimos meses a ser una realidad".

"En marzo pasado, la Junta Nacional me otorgó el honor de ser proclamado candidato presidencial, responsabilidad que asumí con compromiso y entrega, hasta que decliné por las razones que expresé en su momento. Planteamos la propuesta de dos primarias para así convocar a miles de ciudadanos que no se sienten convocados por el oficialismo. No fuimos escuchados y no participamos en las primarias porque no podíamos comprometer un apoyo a candidatos del PC y del FA. De hecho, hoy el centro progresista no tiene candidatura presidencial", remarca Undurraga.

Recordando su idea premeditada de abandonar la mesa partidaria si la Falange apoyaba a Jara, relevó que "hoy la Junta Nacional ha decidido respaldar en primera vuelta a la candidata presidencial del oficialismo. He planteado en el debate que esta decisión es un error, por diversas razones doctrinarias, programáticas, políticas y electorales".

"He planteado que cuando se abandona nuestro electorado, izquierdizando nuestra propuesta, la gente no nos sigue, como fue el apoyo institucional al Apruebo a la primera propuesta constitucional. Pero la Junta Nacional es soberana en las decisiones", puntualiza el diputado.

"Por las razones expuestas -continúa la carta- he decidido dirigirme a toda la militancia para comunicarles mi renuncia indeclinable a la Presidencia Nacional de la Democracia Cristiana a partir de hoy, tal como señalé hace unos minutos en la Junta Nacional del partido".

Undurraga aseveró que su salida de la directiva "es lo que corresponde cuando un Presidente plantea una convicción en un tema relevante y la Junta Nacional define otro camino. Lo correcto y lo ético es dar un paso al lado. Estimo que quienes han triunfado en su tesis lideren ahora el partido, con plena responsabilidad y convicción. Esto permitirá generar el entorno adecuado para implementar las decisiones que se han tomado".

"Quiero reiterar que la fraternidad partidaria y el amor por Chile han sido siempre el eje de mis decisiones. Agradezco de corazón la oportunidad de haber sido presidente del partido. Es, sin duda, el más alto honor al que puede aspirar un militante", remató el ahora ex-timonel.

Krauss celebró la trayectoria de Undurraga en la directiva

En la conferencia de prensa posterior a la votación, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, entregó algunas palabras de agradecimiento a Undurraga, asegurando que durante su tiempo a cargo de la tienda, "nos convocó y movilizó en pos de un proyecto".

Asimismo, destacó que "las diferencias fueron parte de nuestro diálogo permanente, porque valoramos que con las distintas miradas, se puede de verdad ofrecer algo grande para nuestro país".

"No me queda si no darle muchas, muchas gracias a Alberto Undurraga, quien creyó y actuó conforme (a ese ideal), y en consecuencia, los democratacristianos tenemos que estar agradecidos y honrados de tener un militante como nuestro ex-presidente", enfatizó la dirigenta.