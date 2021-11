Yasna Provoste: "El 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric"

La ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, anunció este martes que votará por el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en la segunda vuelta que se encuentra fijada para el próximo 19 de diciembre.

En una declaración ante los medios en el Congreso, la ex ministra dijo que "yo no tengo dudas que votaré a favor de la estabilidad de nuestro país. Mi compromiso sigue siendo inclaudicable por la paz, por el diálogo, por el término de la violencia política de todo signo, mi compromiso es con los acuerdos y con los consensos en beneficio del país, especialmente de los más pobres".

"Por eso, votaré a favor de la paz y del reencuentro, votaré para que la centroizquierda pueda garantizar la democracia y el estado de Derecho, votaré ratificando nuestro compromiso con el proceso constituyente, votaré a favor de la no violencia y de hacer frente de verdad a la delincuencia y el narcotráfico, votaré por terminar con la violencia en La Araucanía a través del diálogo y del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas", sostuvo.

"Por lo mismo, el 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric. Tenemos el deber de continuar trabajando por el reencuentro de las y los demócratas, en la construcción de una patria para todos y todas, un país en el que no seamos enemigos por pensar distinto", sentenció.

La senadora aseveró que "uno debe tener siempre presente no hacer a los demás lo que no gustó que hicieran con uno mismo. No demoraremos esta decisión como lo hizo el Frente Amplio el año 2017 permitiendo la llegada de Sebastián Piñera al gobierno. Y es por eso que quiero hacer un llamado a todos quienes se sienten parte de nuestra comunidad en la centroizquierda, a que comprometan su voto por Gabriel Boric y a que trabajen activamente por esta opción".

El 19 de diciembre votaré a favor de la paz y el reencuentro. Votaré para que la centroizquierda pueda garantizar la democracia y el Estado de Derecho. Votaré ratificando nuestro compromiso con el proceso constituyente.

Provoste aseguró que votar en blanco, como postuló Ignacio Walker, no es propio de un DC, planteando que "eso favorece la opción de la centro derecha".

Esta situación se da en la misma jornada en que la presidenta del partido, Carmen Frei, confirmó que propondrá a la junta de la Democracia Cristiana apoyar a Boric en el balotaje.