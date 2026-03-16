El plan de Kast para la educación superior: limitar la gratuidad y descartar el FES

No apoyar al Fondo de Educación Superior (FES) de Boric, limitar la gratuidad y proponer nuevos mecanismos para el cobro del CAE figuran como las primeras iniciativas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia educacional, que fueron presentadas en el bullado megaproyecto de reconstrucción que anunció el Presidente el sábado.

Con estas propuestas -y entre muchas otras-, el Ejecutivo busca una mayor recaudación fiscal a raíz del déficit del 3,6% del PIB heredado del Gobierno anterior; y financiar la solución habitacional en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, cifrada por Hacienda en mil millones de dólares.

Límites a la gratuidad

A fin de evitar mayor estrés fiscal, La Moneda propone limitar la gratuidad universitaria a personas menores de 30 años.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró que quienes pertenecen a ese rango etario y actualmente estudian con gratuidad no perderán el beneficio, por lo que la restricción regirá cuando el proyecto entre en vigencia como ley.

Asimismo, quienes deseen entrar a carreras técnicas "estarán excluidos" de la restricción, ya que, por lo general, son personas "que salieron a trabajar y mantener una familia, y luego pudieron estudiar una carrera", dijo el jefe de la billetera fiscal.

Quiroz aseguró que estas ideas fueron recogidas de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, formada por su antecesor, Mario Marcel; y la anterior directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

La instancia también estuvo integrada por quienes fueron directores de Presupuestos de Michelle Bachelet, Sergio Granados; y de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, así como también la exsubsecretaria de la Mujer María José Abud, el académico experto en políticas sociales Osvaldo Larrañaga y la funcionaria de la ONU en Chile Paula Darville, según afirmó La Tercera.

Fin al FES y revisión de cobros del CAE

El actual ministro de Hacienda confirmó que la Administración Kast no apoyará el Fondo de Educación Superior (FES), promesa de campaña del anterior Gobierno de Boric que sigue tramitándose en el Congreso y que buscaba reemplazar al CAE, eliminando el endeudamiento del estudiante y permitiéndole devolver al Estado el pago de su carrera una vez que estuviera trabajando.

De acuerdo con Quiroz, el monto que se le debe al Estado por cobros no pagados del CAE "es un problema importante", ya que en 2019 alcanzó cifras pendientes de 550 mil millones de dólares y, actualmente, ascienden a cuatro billones de pesos chilenos.

Quienes integran esta deuda en su mayoría son profesionales de altos ingresos y personas que están evadiendo la retención que hace el SII, cuyos datos fueron cruzados con los de Tesorería, afirmó el economista.

Por ello, como medida, se aplicará un descuento por planilla: "A nosotros nos molesta -y al país le debería molestar- las personas de altos ingresos que pueden pagar y no estén pagando. Eso le está quitando gasto social al país", aseveró Quiroz.