Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.7°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política

Quintana y reunión de Kast con Bukele: Es poco lo que se puede aprender y recoger

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El timonel del PPD aseguró que las condiciones actuales en El Salvador "nos hacen recordar lo que fue la dictadura chilena".

"Hay una pobreza que golpea muy fuerte por medidas económicas que se han tomado que son desastrosas", lamentó.

Quintana y reunión de Kast con Bukele: Es poco lo que se puede aprender y recoger
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente del PPD, Jaime Quintana, cuestionó en Cooperativa la reunión del Presidente electo, José Antonio Kast, con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, ya que no existen muchas similaridades entre ambos países en materia carcelaria.

En El Primer Café, el senador dijo que "uno podría haber entendido esta visita del Presidente electo en lo que era la campaña y ahí también muchos señalamos lo poco que se puede recoger y aplicar a la realidad, incluso carcelaria nuestra, porque es muy distinta, pero también a la manera de perseguir a los delincuentes, que ha sido bastante cuestionado, de excesos, de que en las cárceles salvadoreñas hay mucha gente inocente, esto lo dicen organismos internacionales".

"Además es poco lo que hoy día se puede aprender y recoger en general del gobierno de Bukele, porque su población está muy dividida. Hay una sensación de tranquilidad, pero hay una pobreza que golpea muy fuerte por medidas económicas que se han tomado que son desastrosas, que nos hacen recordar lo que fue la dictadura chilena", añadió.

Quintana finalizó manifestando que "no sé si haya mucho que aprender, recoger y exportar como experiencia".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada