Quintana y reunión de Kast con Bukele: Es poco lo que se puede aprender y recoger

El presidente del PPD, Jaime Quintana, cuestionó en Cooperativa la reunión del Presidente electo, José Antonio Kast, con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, ya que no existen muchas similaridades entre ambos países en materia carcelaria.

En El Primer Café, el senador dijo que "uno podría haber entendido esta visita del Presidente electo en lo que era la campaña y ahí también muchos señalamos lo poco que se puede recoger y aplicar a la realidad, incluso carcelaria nuestra, porque es muy distinta, pero también a la manera de perseguir a los delincuentes, que ha sido bastante cuestionado, de excesos, de que en las cárceles salvadoreñas hay mucha gente inocente, esto lo dicen organismos internacionales".

"Además es poco lo que hoy día se puede aprender y recoger en general del gobierno de Bukele, porque su población está muy dividida. Hay una sensación de tranquilidad, pero hay una pobreza que golpea muy fuerte por medidas económicas que se han tomado que son desastrosas, que nos hacen recordar lo que fue la dictadura chilena", añadió.

Quintana finalizó manifestando que "no sé si haya mucho que aprender, recoger y exportar como experiencia".