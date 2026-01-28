Kast confirmó visita a El Salvador y reunión con Bukele

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, confirmó que visitará El Salvador tras su paso por Panamá y se reunirá el viernes con Nayib Bukele, mandatario con el que compartirá una agenda centrada en temas de seguridad.

En principio, la visita de Kast a El Salvador estaba programada para el lunes, pero su vuelo hizo una parada técnica en Miami procedente de República Dominicana y tuvo que cancelar la ruta debido a las fuertes tormentas en Estados Unidos.

La visita a El Salvador, a la que se sumó la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, buscará profundizar en los aspectos clave de la política carcelaria del país centroamericano, además de concretar una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel inaugurada en 2023 con capacidad para 40.000 reclusos.

Kast, que se impuso con más del 58% de los votos en las elecciones de diciembre y sucederá a Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, aterrizó el pasado sábado en República Dominicana, donde se reunió con el presidente de ese país, Luis Abinader.

El martes, el mandatario electo llegó a Panamá donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Ahí coincidió con varios jefes de Estado en la sesión inaugural, como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.