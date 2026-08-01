Indultos y fin del INDH: "No esperaremos al Presidente, presionaremos desde el Congreso", dice Zamora

El diputado Sebastián Zamora (independiente-Partido Republicano) inició una campaña para promover indultos a los carabineros condenados en el marco del estallido social y subrayó su intención de respaldar el proyecto -propuesto desde su bancada- para eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En entrevista con La Tercera, el excabo de la policía uniformada -que fue absuelto de homicidio frustrado en el bullado Caso Pío Nono- manifestó su confianza de que la iniciativa, propuesta por el Partido Nacional Libertario, avanzará en el Congreso, y que el Presidente José Antonio Kast otorgará el beneficio a los policías que cometieron delitos contra los derechos humanos durante las protestas de 2019.

"No vamos a esperar los indultos del Presidente, vamos a presionarlos desde nuestra posición como bancada desde el Congreso y vamos a intentar generar oportunidades para conversar con el Ejecutivo y que esto se realice. Llegué al Congreso para pelear las causas que considero justas", aseguró el parlamentario oficialista.

Al ser consultado respecto a la demora del Mandatario, cuyo Gobierno ya cumplió cinco meses, para otorgar los indultos a los uniformados, Zamora subrayó que es "facultad del Presidente. No nos corresponde referirnos a aquello. Él verá el momento oportuno para revisarlo, si es que así lo estima pertinente. Y nosotros vamos a impulsar el proyecto de ley que tenemos en el Congreso".

No obstante, expresó su esperanza de que Kast revisará caso a caso para liberar de sanción a los carabineros que se encuentran tras las rejas, entre ellos el excapitán Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai: "Si hay algo que caracteriza al Presidente es que piensa A, dice A y hace A. No me cabe duda de que el Presidente, si es que promete algo, lo va a hacer", dijo al diario.

El otrora miembro de Control de Orden Público (COP) de Carabineros pidió no comparar los beneficios otorgados por Gabriel Boric en el inicio de su Gobierno con los que él pretende impulsar, puesto que el exmandatario -según afirmó- "indultó delincuentes que seguían delinquiendo posteriormente: nosotros luchamos por indultos de quienes defendieron la patria".

"El INDH solo defiende a los delincuentes"

El diputado Zamora también hizo hincapié en que impulsará el proyecto que busca eliminar el INDH, propuesto por la bancada que integra en el Partido Republicano.

"El INDH solamente defiende a los delincuentes. Aquí claramente hay un sesgo ideológico. Me parece impresentable que la senadora Campillai esté defendiendo al Instituto. Se tiene que eliminar, quitarles el presupuesto", aseveró el expolicía.

Respecto a la intención del Ejecutivo de reformar el organismo, pero no eliminarlo, el legislador apuntó a que el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, "puede, y lo respeto, impulsar una modificación. Pero como bancada tomamos una posición: poner en la mesa el debate de eliminar el INDH".