Secreto bancario: Valencia desearía "más información, más rapidez y congelamiento de fondos"

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abogó en Cooperativa por modernizar las herramientas de persecución financiera para combatir el crimen organizado en Chile, y defendió la necesidad de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda actuar con mayor rapidez.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe del Ministerio Público aseguró que si la UAF tuviera "más flexibilidad" para acceder a las cuentas corrientes "es altamente probable que los informes que nos envían tuvieran más información, llegasen más rápido y, como consecuencia de aquello, nosotros tuviéramos más información para investigar".

"Siempre que eso sea con más sustento, fundamento y más rápido, puede ser muy útil. Además, sería muy útil que cuando hay fundamento grave para aquello, que la UAF pudiera congelar temporalmente los fondos y avisarnos a nosotros después para que también tuviéramos tiempo para congelar", apuntó el abogado.

Para explicar el punto, el abogado comparó la situación con las facultades que tienen las policías para privar de libertad a una persona sin orden judicial: "En todas nuestras legislaciones existe causa probable para que un policía te meta en un calabozo para llevarte rápidamente ante un juez porque había motivo y estaba habilitado por la ley para privarte temporalmente de ella", explicó.

"Sin embargo, nos ponemos colorados y se nos eriza la piel por pensar que nos pueden congelar el dinero temporalmente o pueden mirar dónde lo tenemos. Te pueden meter en una jaula, en Chile hasta 24 horas para llevarte rápidamente ante un tribunal, pero la posibilidad de que la plata te la retengan por un tiempo limitado parece que eso sería como un tema tabú", puntualizó.

"Mientras el tiempo pasa, la plata corre"

Consultado por las indicaciones que presentará el Gobierno -al proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica- para agilizar el levantamiento del secreto bancario por la vía judicial, Valencia enfatizó que "todavía hay mucho espacio para flexibilizar y para agilizar, porque mientras el tiempo pasa, la plata corre y se va moviendo".

"¿Quién congela las cuentas mientras están pasando? La idea es detenerse para poder avanzar, y para eso es necesario avanzar rápido. Sería muy provechoso que -por ley- el simple reporte de una operación sospechosa informado por la UAF fuese mérito suficiente para poder congelar temporalmente activos, para poder abrir información bancaria y reducir la exigencia que tenemos hoy día", aseveró.