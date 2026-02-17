Futuro oficialismo recurrirá a Contraloría para frenar "amarres" del Gobierno

El futuro oficialismo sigue en su ofensiva por los supuestos "amarres" por parte de la Administración del Presidente Gabriel Boric, en la designación de funcionarios públicos a menos de 30 días de terminar su periodo.

El caso más bullado es el de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, donde el titular de la cartera aprobó la designación, mediante concurso público, de su exasesora Jessica Tapia en la jefatura del Departamento de Estudios y Análisis. Asimismo, se ha mencionado a Felipe Chandía, quien en octubre de 2024 fue nombrado como jefe del Departamento de Servicios Generales con vigencia hasta el 2027.

Aunque desde La Moneda advirtieron que no permitirán que se presione para que se deje de gobernar o que el Estado deje de funcionar, desde el futuro oficialismo anunciaron que recurrirán a Contraloría para frenar estos procesos.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que "hemos recibido denuncias que a nivel nacional, en distintas reparticiones, están abriendo concursos, cerrándolos, entregando cargos de contrata a planta".

"Por lo tanto, nosotros vamos a recurrir a la Contraloría para que se detenga la toma de razón de estos cargos que se han postulado en los últimos meses, sobre todo a personas que son de confianza del gobierno y que no comparten el ideario ni el programa que la gente votó del presidente Kast. Y esto va a entorpecer, evidentemente, la instalación del gobierno y la ejecución de su programa", planteó.