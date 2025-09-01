Galilea repasó a Republicanos: "Fue un opositor duro" en el peor momento del gobierno de Piñera

El senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional (RN), marcó una profunda diferencia entre Chile Vamos y el Partido Republicano al recordar el comportamiento de la tienda liderada por José Antonio Kast durante los momentos "más difíciles" del segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022).

"En el segundo gobierno del Presidente Piñera, en el momento en que más difíciles estaban las cosas, el Partido Republicano se declaró opositor. Y fue un opositor duro, no fue simplemente así no más, y eso generó muchas más dificultades para el presidente Piñera en sacar adelante las cosas", aseveró el legislador en conversación con El Diario de Cooperativa.

"No solamente se declararon opositores por no compartir la manera en que se estaban llevando las cosas en lo político, sino que también fueron críticos hasta hasta en cómo se llevó el manejo de la pandemia, cosa que Chile y el gobierno del Presidente Piñera ha sido felicitado en todo el mundo. El Partido Republicano hasta en eso fue crítico del Presidente Piñera", puntualizó.

Galilea también recordó la postura que adoptaron desde republicanos tras el 18 de octubre de 2019: "La verdad es que en los momentos en que probablemente más ayuda y fortaleza necesitaba el Presidente Piñera para superar lo que era el estallido social, que fue una crisis profundísima del país, hubo algunos que seguimos siempre apoyando a seguir poniéndole el hombro ya sacar adelante el gobierno del presidente Piñera con él a la cabeza; y hay otros que, en ese mismo momento, cuando más se necesitaba, dijeron 'yo me bajo del barco, me transformo en opositor y hago las cosas aún más difíciles'".

Galilea descarta descuelgues

El timonel de RN también se refirió a los recientes apoyos que ha sumado la candidatura presidencial de José Antonio Kast (Partido Republicano) y descartó que se trata de "descuelgues" desde Chile Vamos.

"Los nombres que han aparecido nunca han estado trabajando en la campaña de Evelyn Matthei. Por lo tanto, para mí no son descolgados, son personas que tienen su trayectoria, pero lo anuncian 'marketeramente' como que fuera un descuelgue, pero la verdad es que no hay ningún descuelgue porque nunca estuvieron en en el comando ni en los equipos de trabajo de Evelyn Matthei", aseguró el senador.

Galilea también descartó que los supuestos descuelgues se basen en los resultados de las encuestas, puesto que no cree que "sean tan frágiles las convicciones" de quienes trabajaron con Sebastián Piñera, pero que ahora optaron por apoyar al Partido Republicano.

"No quiero ser despectivo ni mirar en menos a nadie", concluyó.