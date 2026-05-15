Flores declaró "absoluta tranquilidad" por objeciones del Servel a rendición de gastos de campaña

La senadora Camila Flores (Renovación Nacional) salió este jueves al paso de los cuestionamientos tras conocerse que el Servicio Electoral (Servel) rechazó inicialmente una parte significativa del reembolso de gastos de su campaña parlamentaria de 2025.

Según informó La Segunda, de los 143 millones de pesos solicitados originalmente, el organismo sólo aprobó 21 millones en primera instancia debido a inconsistencias, tales como gastos no declarados, omisiones administrativas y falta de respaldo en contratos y servicios asociados a la candidatura.

No obstante, antecedentes obtenidos por Cooperativa indican que, tras subsanar observaciones, el Servel ya habría devuelto una cifra superior a los 84 millones de pesos.

La defensa de Flores

Posterior a la publicación de La Segunda, Flores acusó una interpretación "tendenciosa" y aseguró que "el Servel ya reconoció y autorizó el reembolso de la mayoría de los gastos presentados".

"Omitir deliberadamente este antecedente altera completamente la comprensión de los hechos. Intentar relacionar procedimientos administrativos con otras investigaciones completamente separadas solo contribuye a instalar sospechas artificiales y una narrativa políticamente intencionada por parte de este medio. Tengo absoluta tranquilidad respecto de todas las materias que se han mencionado", afirmó la senadora.

Desde su entorno detallaron que el Servel ya ha visado más del 70% de la rendición, mientras que el monto restante está siendo revisado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), conforme a la normativa vigente.

El análisis de Chile Transparente

A pesar de las aclaraciones, desde la sociedad civil advirtieron sobre la magnitud de las objeciones iniciales.

Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, señaló que, si bien las observaciones son frecuentes, el volumen de dinero rechazado en este caso es llamativo.

"No es tan anormal que a un candidato al Parlamento se le rechacen parcial o totalmente los gastos. De hecho, en la elección de 2025, de las más de 1.200 candidaturas presentadas, al menos 700 tienen aprobación con observaciones como es el caso de la actual senadora Camila Flores. Lo que llama la atención son los montos que fueron rechazados por el Servicio Electoral", comentó el experto.

Además, Figueroa sostuvo que "llama profundamente la atención que hayan gastos que no tengan el suficiente respaldo, siendo que la actual senadora ya tiene experiencia".

Flanco judicial paralelo

La polémica administrativa coincide con un complejo momento judicial para la legisladora. Actualmente, la Fiscalía de Valparaíso investiga a Flores por presunto fraude al fisco en el denominado caso "Cuota Flores".

En este marco, recientemente se llevaron a cabo allanamientos tanto en sus oficinas en el Senado como en su domicilio particular en Viña del Mar.