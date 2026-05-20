Timonel RN respaldó ajuste ministerial: El Presidente fue valiente y demostró su liderazgo

Este miércoles, en El Diario de Cooperativa, la presidenta de Renovación Nacional (RN), la senadora Andrea Balladares, hizo un positivo balance del primer ajuste ministerial del Gobierno de José Antonio Kast, realizado ayer a tan solo 69 días de su asunción.

Para la parlamentaria, la celeridad de la remoción de Trinidad Steinert (Seguridad) y Mara Sedini (Segegob), dos de las ministras más criticadas de la actual Administración, no responde a una improvisación, sino a una señal de liderazgo y determinación frente a áreas que no estaban cumpliendo con las expectativas ciudadanas.

"Yo creo que muestra capacidad de tomar decisiones, que el Presidente veía que estas dos áreas no estaban dando resultados y también creo que (las críticas) se habían concentrado en la figura de las ministras y se estaba dejando de lado el trabajo de fondo de los ministerios. Desde ahí toma la decisión de hacer este cambio de gabinete. Creo que demuestra su liderazgo, que es valiente hacerlo a esta altura y que ayuda a que se tome el rumbo de nuevo", afirmó Balladares.

La dirigenta señaló que "el Presidente ha fijado este como un Gobierno de emergencia, y en algo tan sensible como la seguridad no se podía seguir esperando a tomar el rumbo, sino actuar rápido".

Respecto a la conformación del gabinete, donde RN mantiene únicamente al ministro José García Ruminot (Segpres), la timonel descartó que se haya perdido una oportunidad para integrar más figuras de su partido y explicó que "hay un diseño del Presidente de de optar por ministros que están ya dentro del gabinete", basado en biministerios.

"Siempre es opción el poder incorporar más representantes de los distintos partidos. Nosotros siempre hemos estado a disposición de cooperar con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a la vista está que nuestro ministro José García ha destacado en su función, así lo valoramos nosotros y también la ciudadanía, pero creo que esto es parte de un proceso largo", sostuvo la senadora.

"Estamos recién partiendo, queda harto tiempo de Gobierno todavía y además distintos cuadros de experiencia política han ido incorporándose en los distintos gabinetes, también en los gabinetes regionales, así que es parte del proceso de configuración del Gobierno en general", agregó.

"Quienes dicen que (Arrau) no tiene experiencia en seguridad es porque no conocen su historia"

La líder de RN también salió en defensa de Martín Arrau (Partido Republicano), nuevo titular de Seguridad, cuya experiencia ha sido cuestionada por la oposición.

Balladares recordó la labor del hasta ayer ministro de Obras Públicas en la instalación de la Región del Ñuble, donde ejerció como primer intendente entre 2018 y 2020, y su trabajo mano a mano con las policías.

"Quienes dicen que no tiene experiencia en seguridad es porque no conocen la historia de Martín. Él tuvo que manejar la coordinación tanto del orden público como de la seguridad desde el terreno, y ese conocimiento lo va a ayudar a tomar esto de una manera mucho más fluida y con toda la red y la fuerza para poder sacarlo adelante", puntualizó.

Megarreforma: "El fondo de este proyecto no va a cambiar"

Finalmente, de cara a la Cuenta Pública del próximo 1 de junio y la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, Balladares expresó su esperanza en que el Senado ofrezca un clima de diálogo superior al visto en la Cámara de Diputadas y Diputados.

"Creo que va a ser aprobado (en la Cámara Baja). Van a estar los votos hoy día, lo que va a permitir que avance al Senado. Yo espero que en el Senado podamos conversar de manera más profunda y espero ver una oposición que sea capaz de dialogar y de conversar; no una oposición que vaya a presentar 2.000 indicaciones como la que vimos en la Cámara, que finalmente lo que hacen es tratar de obstruir un proyecto cuando saben que están los votos para aprobarlo. Creo que en el Senado tenemos un clima distinto y que desde ahí vamos a lograr generar esa esa conversación", aseveró.

La senadora indicó que "los proyectos finalmente se ganan por un voto y, si se tienen que ganar así, será, pero mi posición es tratar de abrir la conversación para que tenga ojalá una aprobación mayor que nos permita también darles certeza al país y a los inversionistas que nos están mirando, a todo el mundo, de que esto no va a volver a cambiar cada cuatro años, sino que podemos dar estabilidad económica para el futuro".

Aseguró que RN está abierta a discutir aspectos como la gradualidad tributaria, siempre que no se altere el espíritu de la megarreforma.

"Este proyecto en particular tiene distintas normas que están bastante atomizadas que uno puede mirar, se puede revisar la gradualidad, se pueden mejorar. De hecho, nosotros mismos en la Cámara llevamos días trabajando con el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz el poder presentar una reforma viable al Sence y a la franquicia tributaria, por ejemplo. Creemos que hay hartos puntos que todavía pueden alcanzar una mejora importante", declaró Balladares.

"El fondo de este proyecto no va a cambiar, que es el foco en la inversión, en el desarrollo económico y en que el país vuelva a crecer a ojalá a un 4% cuando el Gobierno ya esté terminando. El resto de las medidas creo que se pueden ir modificando, se pueden ir mirando, sin cambiar el espíritu del proyecto", sentenció la presidenta de RN.