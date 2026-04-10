Schalper por agresión a Lincolao: "El que violente el Estado de Derecho no merece beneficios"

El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper respaldó la intención del Ejecutivo de ampliar el proyecto "Escuelas Protegidas" para limitar el acceso gratuidad universitaria a quienes sean condenados por actos de violencia, luego de la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la U. Austral de Valdivia.

El Gobierno explicó ayer que, si bien la iniciativa actualmente apunta a sancionar a quienes sean condenados por hechos violentos, existe apertura a discutir indicaciones que amplíen su alcance, incluyendo eventuales medidas en educación superior.

Este viernes, Schalper fue tajante al alinearse con la propuesta: "Quiero ser extremadamente claro: nosotros creemos que aquel que violente el Estado de Derecho no merece beneficios del Estado, tanto aquellos que son beneficiarios actuales como aquellos que podrían ser beneficiarios potenciales", aseveró.

"Entiendan que el que violente el Estado de Derecho no puede pretender obtener beneficios del Estado", fustigó el legislador oficialista.

Desde la oposición, el senador Juan Luis Castro (PS) advirtió que aplicar la propuesta del Ejecutivo "es riesgoso si no hay un criterio común, porque el día de mañana alguien cometerá la infracción de pasarse una luz roja y no faltará el que diga 'no, entonces le quitamos la PGU, le quitamos el acceso a un subsidio de vivienda".

"Así, en una escala, cuidado. No estoy cerrado a que se abra esa conversación, pero hay que ser extremadamente cuidadoso", alertó.

Desde La Moneda, se espera que durante la próxima semana se den a conocer las indicaciones al proyecto de "Escuelas Protegidas" para evaluar su viabilidad técnica y política en el Congreso.



Avances en la investigación y disculpas de rector

Desde el plano judicial, la Fiscalía Regional de Los Ríos inició diligencias por el ataque a la secretaria de Estado. Según consignó El Mercurio, un testigo anónimo identificó a dos personas de interés en la investigación, afines con el Partido Comunista y las Juventudes Socialistas, pero no militantes.

En paralelo, el rector de la Universidad Austral, Egon Montecinos, prestó declaración ante el Ministerio Público, donde descartó tener antecedentes sobre las militancias de los involucrados y confirmó el envío de una carta de disculpas al Partido Republicano por antiguos dichos contra la colectividad, cuando los calificó de "estúpidos".

"No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación que está en curso, (nosotros) estamos colaborando", señaló el académico respecto a los antecedentes revelados por el citado medio.

Sobre sus antiguas declaraciones, respondió: "Esos dichos sobre Carabineros y los Republicanos ya fue aclarado. Les escribí una carta a los líderes regionales del Partido Republicano donde planteo lo referido a ello", explicó.