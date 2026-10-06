Rodolfo Carter ve a Matthei "llena de rencor": "Ojalá cuando llegue a su edad, no termine así"

El senador Rodolfo Carter (Ind-Republicanos) replicó fuertemente a la excandidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) por sus críticas al gobierno de José Antonio Kast, acusándola de estar "llena de rencor".

La exministra, en conversación con La Tercera, sostuvo que al interior del Gobierno existe un problema estructural y de diseño político, en el que un grupo compuesto por militantes republicanos tiene más poder que el resto del gabinete. Estimó que a la Administración Kast "le falta equipo y le sobra soberbia".

En conversación con el podcast "Entender es todo" de The Clinic, el parlamentario respondió que "Evelyn Matthei es incompatible con la palabra unidad, porque algunas de las críticas son razonables, porque el nivel de rencor que ella maneja, (a esta altura) yo lo veo y ya ni siquiera lo leo".

"Siendo de las políticas más talentosas, más trabajadoras, más inteligentes (del país), pero que está descontroladamente llena de rencor", lamentó.

Carter precisó que "me tocó leer el extracto de la entrevista, cada cierto rato decía, 'que no tengo que decir esto, lo voy a decir igual' . Ojalá que cuando llegue yo a su edad no termine así".