Falta de acuerdo para comisiones en el Senado genera urgencia para la mesa

Existe urgencia en el Senado ante la falta de un acuerdo para la integración y la presidencia de las comisiones, ya que hasta el momento no se han constituido.

Esta situación ha llevado a que no se realicen sesiones de estas comisiones, por lo que la mesa encabezada por Paulina Núñez (RN) busca sellar un acuerdo para evitar perder todo el mes de marzo.

En paralelo, hay expectativas en la Cámara Baja por la primera comparecencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien fue citada para exponer sobre la agenda de seguridad del gobierno, oportunidad en que algunos parlamentarios intentarán obtener explicaciones sore la salida de la jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.