Por griterío en las tribunas, Senado postergó discusión sobre Sala Cuna

La tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal en el Senado fue suspendida este martes luego que las intervenciones de los parlamentarios, principalmente oficialistas, fueran interrumpidas por manifestaciones de desaprobación desde las tribunas.

La presidenta de la Cámara Alta, la senadora Paulina Núñez (RN), decidió suspender la discusión después de que la intervención del parlamentario Enrique Lee (ind-RN) fuera suspendida por varios minutos debido al griterío.

Núñez pidió directamente a las personas que estaban en la tribuna que guardaran silencio, pero sin éxito, por lo que decidió cerrar el debate, y pasar de inmediato al otro proyecto en tabla, con discusión inmediata, que es para el pago de un bono extraordinario de apoyo a la niñez, que se espera pase a la Cámara Baja y pueda pagarse antes de las Fiestas Patrias.

De esa forma, la tramitación del proyecto de Sala Cuna quedó fijada para el próximo martes y la presidenta del Senado tomó la decisión de que ese día no se permitirá público en las tribunas; lo que debe ser ratificado el jueves en reunión de comités.

Por su parte, el senador Rodolfo Carter (ind-Republicanos) señaló que pedirá en la próxima reunión de comités que se transparente quién invitó a las personas que protestaron desde la galería contra los parlamentarios oficialistas.

El senador Daniel Núñez (PC) dijo que él invitó a algunas dirigentes de la Región de Coquimbo y "están en todo su derecho a manifestarse, aunque a otros no les guste o se molesten por esa expresión democrática de manifestarse en la tribuna".