Senado formulará pronunciamiento ético por "roteo" mutuo entre Flores y Campillai

La presidenta y el vicepresidente del Senado, Paulina Núñez (RN) e Iván Moreira (UDI), solicitaron un pronunciamiento de la Comisión de Ética a raíz de la infausta pelea que protagonizaron este miércoles, en los pasillos del Congreso, Camila Flores y Fabiola Campillai.

Frente a los periodistas y sus grabadoras y cámaras, ambas senadoras intercambiaron una andanada de insultos y descalificaciones personales y socioculturales de un nivel, tal vez, inédito en los anales parlamentarios chilenos.

La independiente por la Región Metropolitana trató a su colega RN de Valparaíso como "delincuente", le enrostró que "está siendo investigada por fraude al Fisco", que "trabaja con su amante y le paga a su amante", y a modo de resumen la calificó como "una vergüenza y una cuma total".

La aludida retrucó calificando a Campillai como "intelectualmente deficiente", con "una hija delincuente, un yerno delincuente", que "ha vivido del Estado por lo que pasó", que "llegó (al Congreso) únicamente porque da pena"; y que es "poblacional, señora de feria".

"Ante los hechos ocurridos en dependencias del Senado y que involucraron un

intercambio de expresiones entre dos senadoras, el Senado reafirma que las

opiniones y el ejercicio de la libertad de expresión constituyen pilares fundamentales de la actividad parlamentaria. Sin embargo, estos principios deben ir acompañados de un trato respetuoso, que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas", reaccionó la Mesa de la Cámara Alta a través de una declaración pública.

"Hacemos un llamado a todas las senadoras y senadores a privilegiar el diálogo, la argumentación y el respeto institucional, especialmente en aquellos debates que involucran materias sensibles para el país y respecto de las cuales existen visiones legítimamente divergentes", prosigue el escrito en alusión el origen de la pelea: la petición de parlamentarios de derecha de indultar a uniformados condenados por hechos del estallido, entre ellos Patricio Maturana, el excapitán de Carabineros que cegó a Campillai.

"Por acuerdo de Comités, hemos tomado la decisión como Mesa del Senado que

será la Comisión de Ética la encargada de pronunciarse sobre el tema", informaron Núñez y Moreira al cierre de su escrito.