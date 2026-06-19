"Aprender a pasar la posta": Las críticas al regreso de Longueira a la primera línea política

La lista de consenso en la UDI, con Pablo Longueira en la Secretaría General y el diputado Jorge Alesandri como presidente, abrió el debate sobre la vigencia de las figuras tracionales y el rol que jugará el exministro frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Bettina Horst (LyD), Cristian Monckeberg (RN), Ignacio Walker (exDC) y Nicolás Eyzaguirre (PPD) debatieron en El Primer Café sobre el retorno de Longueira a la primera línea partidaria, deslizando críticas respecto del espacio que se le resta a los nuevos liderazgos.

Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD), abrió el análisis despersonalizando el caso, pero cuestionando las reiteradas idas y vueltas del exsenador.

"Hay gente que en el pasado ha sido muy relevante, un gran aporte al país, pero también hay momentos en los cuales hay que retirarse de la política. (...) Yo creo que también hay que saber cuándo pasar la posta a las nuevas generaciones. (...) Esto choca cuando uno escucha un discurso reiterativo respecto de que 'estoy aburrido, que esto ya no, que nunca quise y me voy'", sostuvo.

En una línea similar se manifestó el exvicepresidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, quien respaldó el principio del recambio y alertó sobre la necesidad de evitar liderazgos "mesiánicos".

"En algún minuto hay que darle espacio a generaciones potentes que la UDI tiene (...) Eso habla muy bien de quienes construyeron la UDI hace 10, 15 o 20 años atrás, de que no es 'yo y después el abismo', sino que hay equipos suficientes como para poder empujar el carro. (...) Yo creo que es importante no tener actitudes mesiánicas o de pastor".

El valor de la experiencia y el peso frente a La Moneda

En la vereda opuesta, el excanciller Ignacio Walker (Ind. exDC) catalogó el hecho como una "dupla potente" y defendió con fuerza la vigencia política de Longueira, desestimando los argumentos que exigen el retiro de las figuras históricas.

"A mí me parece un mal argumento (el jubilar a la gente)", dijo Walker que añadió que "la voz de la experiencia tiene mucho valor en política. Así que yo no creo para nada en esto de jubilar a la gente, dar el paso al costado. (...) Para Jorge Alessandri esto de tener a un peso pesado como Longueira con toda su trayectoria y con la intensidad de su mensaje político en estos dos meses va a ser un desafío. Pero que es una dupla potente, lo es".

Walker recordó además el perfil crítico que ha mantenido Longueira desde la instalación del Ejecutivo, destacando que el líder gremialista "siempre ha defendido la primacía de la política" frente a lógicas puramente tecnocráticas.

El regreso de la "UDI popular" contra el "espíritu oligárquico"

Desde la oposición, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) comentó el contenido ideológico de su retorno, asegurando que su presencia podría equilibrar los sesgos de la administración actual.

"A mí me parece más interesante discutir sobre lo que representa Longueira y la UDI popular. Yo creo que este Gobierno tiene el peligro de estar mucho más hegemonizado por un espíritu oligárquico a lo que Pablo Longueira se oponía completamente. (...) Falta efectivamente la UDI popular, falta el decir 'okay, estamos de acuerdo con el capitalismo, pero por favor, no hagamos cuestiones que son simplemente para una minoría de ricos'", afirmó.

Finalmente, Cristián Monckeberg comentó que Chile Vamos, "como está, no puede seguir funcionando (...) Coincido 100% con Pablo, tiene ahí un punto tremendo. Hay que hacer algo más grande y ojalá eso permita darle harta quilla política al gobierno, porque el gobierno requiere de quilla".