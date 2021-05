Matthei y la interna UDI: "Ya se impuso la visión de que irá sólo Joaquín; para qué seguir"

Cuatro días antes de que el Consejo General de la UDI resuelva si llevará a Joaquín Lavín y Evelyn Matthei a las primarias de Chile Vamos, o solo impulsará a uno de ellos, la alcaldesa de Providencia dio por hecho que no aparecerá en la papeleta el 18 de julio.

La presidenciable dijo a Radio Concierto: "Creo que ya se impuso la visión de que irá un solo candidato y con Joaquín (...) para qué seguir".

"Pienso que no es una buena decisión. Si queremos ganar la presidencial, tenemos que llevar hartos candidatos de distintas características; con Joaquín podemos estar en el mismo partido, pero tenemos características diferentes", reafirmó la ex ministra del Trabajo, según consignó El Mercurio.

En esa línea, no fue categórica sobre un posible apoyo a Lavín si llega a ser proclamado el lunes: "Lo más probable es que me dedique a ser alcaldesa, tenemos varios problemas en Providencia. En las primarias me abstendré bastante (...) Dejaré que cada uno plantee sus argumentos, veamos quién se posiciona mejor".

DIPUTADO: "PODRÍA HABER UNA SORPRESA"

Aunque los parlamentarios que respaldan a Matthei serían minoría en la UDI, algunos de ellos, como el diputado Juan Manuel Fuenzalida, no descartan un resultado inesperado en el Consejo General.

El legislador dijo al matutino que "si bien yo creo que no es la posibilidad más alta de que eso ocurra, dependiendo de lo que pase en las elecciones, podría haber una sorpresa. En política un día puede ser un año, y un año, un día".