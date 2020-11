Moreira afirma que Van Rysselberghe "destruyó la UDI"

El senador Iván Moreira (UDI) criticó a la presidenta de su partido, Jacqueline van Rysselberghe, luego de que ésta cuestionara a los parlamentarios que apoyan el segundo retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales.

Moreira fue uno de los parlamentarios que votaron a favor del primer retiro del 10 por ciento, pidiendo incluso al Gobierno que no vetara el proyecto en el Tribunal Constitucional.

En esta ocasión, y con miras a un segundo retiro, el senador gremialista ya comprometió nuevamente su voto a favor, y se suma a David Sandoval y José Durana. El proyecto tuvo una amplia aprobación el miércoles en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado.

En una entrevista en El Mercurio, la timonel UDI criticó duramente los votos oficialistas y señaló que "lo del miércoles no fue fruto de la desunión, fue fruto del populismo", apuntando que "hay miedo a las funas. Ya no hay coraje para defender las ideas".

"La UDI tiene que revisar bien cómo va a elegir a sus parlamentarios en la próxima elección. Al final del día no sé si vale la pena tener parlamentarios que engrosan las filas, pero que actúan con la izquierda", agregó Van Rysselberghe.

La respuesta de Moreira

En esta línea, Moreira replicó a través de Twitter y sostuvo que "al parecer comenzaron las amenazas" por parte de la presidenta de la UDI: "¿Nos van a perseguir por tener sensibilidad social y no abandonar a la gente en momentos difíciles? No aceptaremos provocaciones de quien no tuvo liderazgo y destruyó la UDI".

Posteriormente, el parlamentario gremialista ahondó en las críticas y dijo que "las amenazas y las provocaciones de la presidenta de la UDI son inaceptables. En momentos en que se requiere mayor unidad, pretender por secretaría dejar fuera a más de la mitad de los diputados y senadores de la UDI, aunque ella misma ha sostenido que el retiro no es un tema de principios".

Y añadió: "Frente a un estado de calamidad nacional, no puede existir derecha e izquierda, solo solidaridad y sensibilidad social hasta superar esta crisis que vive toda la humanidad. Sabemos que un segundo retiro no es la mejor solución, pero lamentablemente es la única que tenemos a mano al no haber un Gobierno con respuestas contundentes para la gente".