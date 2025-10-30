UDI exige al Gobierno que aclare supuesta presencia del Comando Vermelho en Chile

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, solicitó al Ejecutivo que aclare la supuesta presencia de la organización criminal brasileña Comando Vermelho en Chile, luego de que un estudio del Ministerio Público advirtiera que estaría operando en territorio nacional.

El informe "Crimen Organizado en Chile 2025", elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, señala en su página Nº 37: "En cuanto a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en Chile, estas han evolucionado hacia formas cada vez más complejas y coordinadas, propias del crimen organizado transnacional".

"Se identifican organizaciones con vínculos con el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, ambos de Brasil, dedicados al tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay", agrega el estudio.

InformeCrimenOrganizado FINAL by Radio Cooperativa

Por lo anterior, el timonel gremialista afirmó que el informe del ente persecutor "nos obliga a emplazar al Gobierno a que nos diga qué sabe y que está haciendo (al respecto)".

Asimismo, solicitó al Ejecutivo que también aclare "qué proyectos de ley va presentar en el Congreso para entregarles más herramientas a la Fiscalía, tribunales, Carabineros, y a la Policía de Investigaciones (PDI) que permitan desmantelar a estos grupos antes de que sea demasiado tarde".

La solicitud de Ramírez también se da luego del brutal operativo policial en Río de Janeiro, precisamente, contra integrantes del Comando Vermelho, que dejó un total de 132 personas fallecidas.