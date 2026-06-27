El chileno Juan Lara sumará este sábado nueva presencia en el VAR del Mundial 2026

El árbitro nacional Juan Lara sumará esta tarde una nueva presencia en la Copa del Mundo para el encuentro entre Inglaterra y Panamá por la tercera fecha del Grupo L.

El chileno fue designado por FIFA como responsable del VAR y estará acompañado por el catarí Khamis Al Marri (AVAR) y el saudí Abdullah Alshehri (SVAR).

De esta manera, Juan Lara acumulará su séptimo compromiso en el certamen planetario, todos desde la cabina de videoarbitraje.

Por su parte, el catarí Abdulrahman Al Jassim será el encargado de impartir justicia en cancha entre británicos y canaleros, acompañado de sus compatriotas Taleb Al Marri y Saoud Almaqaleh como asistentes.

Además, los suizos Sandro Schaerer y Stephane de Almeida oficiarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.