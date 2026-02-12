Publicaron resultados de la nueva convocatoria al Subsidio Eléctrico

El Gobierno entregó detalles sobre la nueva convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio diseñado para aliviar el gasto mensual de los hogares chilenos tras el proceso de descongelamiento de las tarifas eléctricas.

El viceministro de Energía y Minería, Álvaro García, destacó la continuidad de esta política pública y su relevancia para el presupuesto familiar: "En esta oportunidad es un monto similar; por lo tanto, alrededor de 4 millones de chilenos y chilenas recibirán durante el mes de febrero este subsidio que apoya muy significativamente el pago de la cuenta de la luz".

Esta ayuda busca mitigar el efecto del alza tarifaria y se reflejará directamente como un descuento en la cuenta de febrero de los beneficiarios, con montos que van desde los 30 mil a los 54 mil pesos semestrales, dependiendo del tamaño del hogar.

¿Cómo revisar los resultados?

Quienes postularon y deseen verificar su estado deben revisar los resultados en los sitios www.subsidioelectrico.cl o www.ventanillaunicasocial.gob.cl.

Además, el proceso permite corregir datos en caso de errores en la identificación del servicio. Para ello, se estableció un periodo de gracia: hasta el 5 de marzo podrá rectificarse el número de clientes asociados al beneficio.