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Ojos que Sí Ven: El lanzamiento de la plataforma de articulación social "Futuro Común"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Ministerio de Desarrollo Social
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En esta nueva edición de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, conversamos con el director ejecutivo del Hogar de Cristo, Mario Pavón, quien entregó detalles sobre el lanzamiento de la plataforma de articulación social Futuro Común, desarrollada en conjunto con Colunga y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que busca articular los esfuerzos del sector público, la empresa privada y la sociedad civil para superar el estancamiento que enfrenta el país.

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