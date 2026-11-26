La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) presentó esta jornada, en la comuna de Los Ángeles (Región del Biobío), su estrategia de prevención y combate de incendios forestales para la temporada 2026-2027, que tiene como meta no superar los 360 siniestros; cifra a la que llegó el período pasado en su territorio patrimonial, comprendido entre el Maule y La Araucanía.

La empresa tomó diversas acciones de prevención como la vigilancia en terreno, el trabajo con las comunidades y la implementación de cortafuegos. Asimismo, inauguró el Centro de Operaciones Bosques, que opera 24/7 y que monitorea diversos factores para detectar posibles focos.

Rafael Correa, gerente de Bosques Chile CMPC, destacó que fusionaron "tanto la central de protección como toda la operación forestal. Con un mismo grupo se maneja toda la información de cosecha y transporte, con todos los planes preventivos de incendio. Eso nos permite trabajar muy anticipadamente", afirmó.

LEER ARTICULO COMPLETO