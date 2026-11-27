En El Diario de Cooperativa, el gerente de Integración del IST, Andrés Herrera, explicó que la estabilidad laboral y las dificultades económicas se encuentran entre las principales preocupaciones de las personas, por encima de la delincuencia. El 37% de los trabajadores chilenos manifestó sentirse preocupado, estresado o desanimado casi todo el tiempo, según los resultados del estudio Zoom al Trabajo 2026, elaborado por la consultora Visión Humana junto al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).

El psicólogo laboral también abordó la brecha entre las expectativas salariales y la satisfacción con los ingresos, además del impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Según el estudio, casi la mitad de los trabajadores utiliza estas herramientas, mientras crece la inquietud por los cambios que podrían provocar en sus funciones.

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