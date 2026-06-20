En esta nueva edición de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, abordamos la rehabilitación integral de hombres con consumo problemático de drogas a través de la labor de la Corporación Mañana y el modelo de las Viviendas de Apoyo a la Integración Social.

Asimismo, analizamos la crítica situación de la salud mental masculina y los altos índices de suicidio en este grupo, subrayando la necesidad de programas especializados.

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