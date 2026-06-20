Ojos que Sí Ven: La crisis invisible de la salud mental masculina
Publicado: | Fuente: Cooperativa (FOTO: ATON)
En esta nueva edición de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, abordamos la rehabilitación integral de hombres con consumo problemático de drogas a través de la labor de la Corporación Mañana y el modelo de las Viviendas de Apoyo a la Integración Social.
Asimismo, analizamos la crítica situación de la salud mental masculina y los altos índices de suicidio en este grupo, subrayando la necesidad de programas especializados.