Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.4°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ojos que Sí Ven: La crisis invisible de la salud mental masculina

Publicado: | Fuente: Cooperativa (FOTO: ATON)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En esta nueva edición de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, abordamos la rehabilitación integral de hombres con consumo problemático de drogas a través de la labor de la Corporación Mañana y el modelo de las Viviendas de Apoyo a la Integración Social.

Asimismo, analizamos la crítica situación de la salud mental masculina y los altos índices de suicidio en este grupo, subrayando la necesidad de programas especializados.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados