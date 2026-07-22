Benito Baranda: Los bonos domestican a los pobres y los hacen cada vez más dependientes del Estado

Benito Baranda, director de la Fundación Invica, advirtió en Cooperativa que la política de bonos y transferencias económicas implementada históricamente por el Estado tiene el efecto colateral y nocivo de "domesticar" a los sectores más pobres, generando una dependencia que atenta contra su autonomía económica y su dignidad.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el psicólogo recordó distintas tragedias que han ocurrido en nuestro país durante los últimos años, como el terremoto y tsunami del 27-F, los devastadores incendios forestales y las últimas inundaciones, e hizo notar que el Estado "tiene muchas dificultades para llegar a las familias que van quedando fuera del sistema".

Por lo mismo, "(el aparato público) toma un camino que es rápido: el de las transferencias monetarias y de los bonos, pero termina siendo un camino complejo para poder incluir a las familias... Cuando tú tomas ese camino para responder al clamor popular de tener recursos para superar la crisis, lo que haces es cerrar la oportunidad de generar una alternativa educacional, laboral y de ingresos autónomos", explicó.

"Se dice que entregando un bono se va a resolver, (pero el problema de fondo) no se resuelve", afirmó el exdirector social del Hogar de Cristo. (Foto: ATON)

Según el exdirector social del Hogar de Cristo, "la historia ha demostrado que lo que nos ha ido ocurriendo en el último tiempo es que las personas que están en pobreza severa cada vez tienen más transferencias del Estado y menos ingresos autónomos".

En esa línea alertó que, aplicada la fórmula descrita, "nuevamente a la salida de esta crisis que vamos a tener producto de esta emergencia (de los temporales), lo más probable es que las personas terminen siendo más dependientes del Estado y con menor autonomía para ir superando su propia pobreza con las capacidades que tienen".

Baranda enfatizó que la actitud asistencialista del Estado "les hipoteca (a los destinatarios) gran parte de las propias capacidades y riquezas que tienen como personas y como familias, y los domestican, porque terminan exigiéndole al Estado mayores transferencias y no se incluyen en el resto de la sociedad con su propia habilidad y capacidad, que las tienen, como lo hemos visto en todas las instituciones que me ha tocado trabajar y colaborar".

Según el fundador de América Solidaria, "esto es muy grave para Chile y se debe principalmente al excesivo centralismo que tiene (el país). Basta ver que ese fondo que tenemos en Chile para las catástrofes se sigue manejando centralizadamente, siendo que las catástrofes son 'no centralizadas': son regionales".

"Se podría desarrollar un plan con los crianceros"

Para abordar los efectos de las severas inundaciones en el Norte Chico, el profesional planteó -a modo de ejemplo- que si a la Región de Coquimbo "hoy se le entregara el 2% (constitucional) para catástrofes y se pudiese reunir con los crianceros que se han visto afectados por la catástrofe, (el Estado) podría desarrollar un plan con los crianceros para recuperar su capacidad productiva en corto plazo".

"Eso se podría negociar territorialmente rápido, en un corto plazo, en el próximo mes, y lo más probable es que esa persona en un año ya tendría recuperada su capacidad productiva. Se podría hacer un trabajo bastante más profundo con esas comunidades y a lo mejor afectaría otros aspectos de la vida de ellos: la educación, el vínculo con el territorio a través de mejores caminos, de mejores accesos, de accesos alternativos de repente cuando ocurren catástrofes", explicó el también expresidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

Para Baranda, "el ejemplo de los crianceros quizás es uno de los ejemplos actuales. Es quizás una población menor, pero no tan menor en el sector rural de la Región de Coquimbo. Es un ejemplo de algo que, lo más probable es que si no se realiza de esta manera, va a tardar meses o a lo mejor años en resolverse después de la catástrofe que estamos viviendo".