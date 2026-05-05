Mideso entregará ropa nueva a personas en situación de calle

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, firmó un acuerdo con la Fundación Banco de Ropa que beneficiará a 1.740 personas en situación de calle de 64 albergues del país, quienes recibirán prendas nuevas provenientes de grandes tiendas del retail.

La secretaria de Estado dijo sobre esta iniciativa que "este convenio no implica gasto público y permite entregar ropa 100% nueva y personalizada, fortaleciendo la dignidad de las personas y complementando el Plan Protege Calle con una respuesta rápida y eficiente. Con esta iniciativa estamos adelantándonos al invierno. Queremos garantizar que quienes se encuentran en situación de calle reciban abrigo y ropa adecuados, una frazada que les permita pasar un invierno en mejores condiciones y poder enfrentar el frío, la lluvia y las bajas temperaturas".

Ignacia Moreno, gerenta general de Fundación Banco de Ropa, señaló que "para nosotros, esto es entregar dignidad y levantar el ánimo en momentos difíciles. Por eso esta alianza con el Ministerio es tan valiosa, porque nos permite llegar a más personas y decirles, con hechos concretos, que no están solas".