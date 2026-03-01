Cable chino: la mayoría de chilenos rechaza las sanciones de EE.UU., según sondeos

Los últimos sondeos de las encuestadoras Pulso Ciudadano y Cadem, publicados este domingo, analizaron la controversia sobre el proyecto de cable submarino entre Chile y China y las implicancias de la sanción aplicada por Estados Unidos a tres funcionarios del Gobierno saliente vinculados a la iniciativa, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Pulso Ciudadano: 50,6% cree que EE.UU. vulnera la soberanía de Chile

Según el estudio de Pulso Ciudadano, un 50,6% de los encuestados consideró que la sanción vulnera la soberanía nacional, mientras que un 26,5% estimó que no existe dicha afectación y un 22,9% señaló no saber.

Asimismo, el 37,1% de los consultados manifestó estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con la medida estadounidense; un 33,1% declaró mantenerse neutral y un 29,8% afirmó estar muy de acuerdo o de acuerdo.

Respecto a la proyección política del cable submarino chino, la encuesta reveló que un 47,4% cree que el Gobierno entrante de José Antonio Kast debería continuar impulsando la iniciativa, mientras que un 28,1% considera que debiera cancelarse y un 24,5% respondió que no tiene una posición definida.

Sobre la infraestructura del proyecto, un 48,4% manifestó estar de acuerdo con que nuestro país cuente con un cable submarino de fibra óptica con el gigante asiático, en contraste con el 32,6% que no se inclinó por ninguna opción y un 19% que expresó su rechazo.

El sondeo también preguntó por el hecho de que el cable sea desarrollado por una empresa china, donde el 40,2% se mostró favorable, el 35,1% tomó una posición intermedia y el 24,7% expresó su rechazo.

Finalmente, el 51,2% consideró que la iniciativa tiene importancia estratégica para Chile, frente al 28,6% que lo calificó como un proyecto de mediana importancia y al 20,1% que lo evaluó como poco o nada relevante.

Cadem: 56% califica como "exagerada" la revocación de visas

Por su parte, la encuesta de Cadem constató que un 44% de los chilenos evalúa bien la forma en que ha actuado el Gobierno chileno en el caso del polémico cable chino y 48% lo evalúa mal.

En tanto, 28% evalúa bien la forma en que ha actuado Estados Unidos y 65% lo evalúa mal. En el caso de China, 47% lo evalúa bien y 33% lo evalúa mal.

Un 56% cree que la decisión de Estados Unidos de revocar la visa al ministro de Transporte y otras autoridades chilenas es una medida exagerada, especialmente los identificados con el centro (70%) y con la izquierda (82%). En cambio, 33% piensa que fue proporcional al riesgo de llevar a cabo el proyecto, particularmente los identificados con la derecha (61%).

A su vez, un 46% estima que Chile debería avanzar con el proyecto, 24% que debería postergarlo y 17% que debería cancelarlo.

Además, un 71% prefiere una economía libre y abierta al mundo, mientras 20% está a favor de una economía proteccionista y con restricciones.

De acuerdo con Cadem, un 52% cree que Chile debería privilegiar sus relaciones comerciales con China, 52% con la Unión Europea, 45% con EE.UU., 44% con Canadá, 38% con India y el sudeste asiático, 38% con América Latina y 10% no priorizaría ningún país o bloque.

Si Chile tuviera que privilegiar un solo socio estratégico, un 43% considera que debería ser Estados Unidos (74% de los identificados con la derecha) y otro 43% piensa que debería ser China (79% de los identificados con la izquierda).

Finalmente, un 71% opina que Chile podría mantenerse neutral frente a las tensiones entre Washington y Pekín.