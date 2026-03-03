Paula Walker, exdirectora de Comunicaciones del Ejecutivo durante Bachelet II, estimó que el quiebre entre la Administración saliente de Gabriel Boric y el Gobierno entrante de José Antonio Kast "es un episodio bien lamentable", protagonizado por "dos líderes que tendrían que dar el ejemplo".

En El Diario de Cooperativa, la analista política apuntó que "no me parece una buena idea irse de la reunión y dar unilateralmente por terminado un proceso de traspaso de mando, como lo hace el Presidente electo, y por lo tanto, me parece que entre los dos deberían hacer un esfuerzo muy grande" para revertir la situación, "porque son líderes de un mismo país".

Consultada respecto a quién resulta más perjudicado por esta controversia, la actual directora de la consultora Origen aseveró que "el que pierde es el país, porque el tono de la conversación política lo mandatan los Presidentes", y retirarse de una reunión bilateral abruptamente -como lo hizo Kast- abre una incertidumbre respecto a su mandato.

"¿Qué más va a pasar con lo que venga por delante? ¿Cómo vamos a transitar los próximos cuatro años? ¿A empellones? ¿Con un expresidente que acusa al Presidente, o viceversa? No es la manera", enfatizó Walker.

