Exalcalde de Rapa Nui calificó de "hipocresía" el viaje de Presidente Boric a la isla

El exalcalde de Rapa Nui Pedro Edmunds Paoa arremetió contra la visita del Presidente Gabriel Boric a la isla y la calificó como como un acto de "hipocresía", acusando que su administración no ayudó a la zona como se prometió.

La visita de Boric a Rapa Nui finalizó este viernes, dejando un balance complejo marcado por algunas protestas en su contra, tensiones con autoridades locales y un fuerte llamado de atención sobre la relación entre el Estado chileno y la isla.

A pesar de los esfuerzos del Mandatario por abordar las inquietudes sobre la autonomía de la isla en sus discursos, su mensaje no caló entre los liderazgos del pueblo Rapa Nui.

El antiguo jefe comunal denunció la visita del Presidente Boric como "pura y llanamente hipocresía". (FOTO: ATON)

Una de las voces más críticas provino del exalcalde Edmunds, quien cuestionó la labor del actual gobierno en la zona, sobretodo por el amplio apoyo que la comunidad dio en las urnas.

"Este Presidente se comprometió a ayudar a la isla. La isla le creyó y le dio el 71% de los votos, primera y única vez en la historia de la República que esta comunidad le da a un Presidente tanto respaldo", afirmó el otrora jefe comunal.

En esta línea, dijo que, pese a este importante apoyo, su administración no cumplió con los habitantes de Rapa Nui y este viaje "es pura y llanamente hipocresía".

Asimismo, advirtió que, si "viene a limar ciertas asperezas o aunar, es muy tarde. Como el buen dicho por ahí: al reloj de arena ya se le acabó la arenita".

Este viaje, que constituye la última gira del Mandatario fuera del continente antes del término de su período, culminó con una agenda oficial enfocada en el desarrollo.