Presidente Boric envió condolencias a las familias de fallecidos por explosión en Renca

El Presidente Gabriel Boric, en medio de su gira por Rapa Nui, se refirió a la explosión ocurrida este jueves en Renca, y confirmó al menos cuatro personas fallecidas tras el accidente de un camión que transportaba gas.

"Le enviamos las condolencias a la familia", afirmó el Mandatario, quien detalló que se comunicó durante la mañana con el alcalde de Renca, Claudio Castro, y que los equipos de emergencia se encuentran desplegados en el lugar, incluyendo personal de Senapred y la Delegación Presidencial Metropolitana encabezada por Gonzalo Durán.

El jefe de Estado señaló que, pese a la magnitud del siniestro, "afortunadamente no hay más daños comunitarios", aunque reconoció que algunos escombros alcanzaron instalaciones de tres empresas cercanas.

"Quienes participaron, quienes eran parte de los automóviles en el accidente, están algunos fallecidos, otros en condiciones muy difíciles, así que vamos a estar dándole seguimiento a esto e informando cómo sigue", añadió.

Boric también calificó como "muy impactantes" las imágenes del hecho y reiteró sus condolencias "a los familiares de las víctimas".

El ministro (s) de Salud, Bernardo Martorell, comentó que "tenemos 11 pacientes más graves, que son lo que llamamos rojo y que han sido trasladados por el SAMU, y otros pacientes que han sido trasladados por Bomberos o Carabineros hacia distintos centros asistenciales. Haciendo el desglose de los lugares de atención de los pacientes, en la Posta Central hemos recibido tres pacientes (...) dos de esos son los más graves, uno en pabellón actualmente y el otro en servicio de Urgencia".

Todas las autoridades regionales desplegadas en el lugar

En tanto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, actualizó el balance de la emergencia y confirmó que "tenemos cuatro víctimas fatales, diez heridos de diversa consideración, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital", además de al menos siete personas que llegaron por sus propios medios a centros asistenciales.

La autoridad subrayó que todos los afectados están siendo monitoreados por el SAMU y la Seremi de Salud, junto con destacar el despliegue de Senapred, Bomberos, Carabineros y otros organismos en el lugar.

Durán explicó que la labor se concentra en la evacuación controlada del gas mediante una llama vigilada y en el enfriamiento del camión siniestrado para evitar nuevos riesgos, proceso que podría extenderse por varias horas y mantener la vía cerrada durante toda la jornada.

Por su parte, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, señaló que los antecedentes preliminares indican que el hecho se originó tras el volcamiento de un camión que transportaba gas, lo que provocó posteriores colisiones y la explosión.

La autoridad reiteró que las cifras de víctimas son aún preliminares y destacó el trabajo coordinado de más de 20 carros de Bomberos de distintos cuerpos de la capital.

Asimismo, confirmó que General Velásquez permanecerá cerrada durante todo el día debido a las labores de control de la emergencia, peritajes y revisión de eventuales daños estructurales, e hizo un llamado a la ciudadanía a optar por rutas alternativas mientras continúan las investigaciones.

Juan Pablo Slako, segundo comandante de Bomberos de Santiago, detalló que "esta nube de gas que se generó en 100, 200 metros a la redonda, hizo ignición y generó esta explosión, que afectó además a un área de apilamiento de vehículos para remate, tipo corral, se quemaron ahí cerca de 44 vehículos. Además hubo una bodega, en un complejo al otro lado, donde se quemaron cerca de 10 vehículos".