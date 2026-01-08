Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago25.7°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Presidente Boric presentó avión Fireliner para combatir incendios forestales

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, presentó este jueves el avión tanquero Boeing 737 Fireliner destinado al combate de los incendios forestales de esta temporada de alto peligro de estas emergencias.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados