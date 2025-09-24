ONU: Boric encabezó Foro de Defensa de la Democracia junto a mandatarios progresistas

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles el "Foro de Defensa de la Democracia" en la sede de las Naciones Unidas (ONU), donde se reunió junto a destacadas figuras del progresismo para reflexionar acerca de los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos.

La instancia, que se realizó en el marco de la participación del Mandatario en la 80ª Asamblea General de la ONU, contó con la participación de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Pedro Sánchez (España); Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Junto a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; España, Pedro Sánchez; Colombia, Gustavo Petro; y Uruguay, Yamandú Orsi, encabezamos la segunda versión de la reunión de Alto Nivel "En defensa de la democracia, combatiendo el extremismo", iniciativa que partió en la… pic.twitter.com/Z00duj9xf2 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 24, 2025

Otra de las novedades del encuentro fue la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet y del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien actualmente representa la esperanza del kirchnerismo en Argentina.

Según fuentes de Gobierno, fue el propio gobernador argentino quien llamó al Presidente Boric para asistir al evento, en el que participó como invitado.

El guiño de Petro a Michelle Bachelet

Uno de los momentos más comentados de la cita fue la intervención del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien aprovechó la instancia para enviar un guiño a Michelle Bachelet, sugiriendo su apoyo para la liderar la Secretaría General de la ONU.

Tras exceder los cuatro minutos de intervención fijados por Boric y bromear sobre la disciplina de los chilenos y la cultura del baile de los colombianos, Petro afirmó: "Vamos a invitar a Bachelet a bailar aquí en las Naciones Unidas. Ojalá en la Secretaría General, a donde nos inviten".

[Lea también] "Ha llegado el momento" de que la región lidere la ONU, dicen cancilleres latinos sin nombrar a Bachelet

"Lo que no tenemos permitido es bajar los brazos"

En su rol de anfitrión y moderador del evento, el Presidente Boric entregó un discurso centrado en la necesidad de perseverancia en el progresismo: "Desde las fuerzas progresistas, lo que no tenemos permitido es el desánimo, es bajar los brazos", expresó.

"Sabemos que hay algunos que tienen mucho poder, que gustan de humillar al que menos tiene. Sabemos que hay algunos que creen que con el dinero o con la fuerza pueden imponer su voluntad. Pero al final del día, aunque el día sea largo, la razón siempre termina triunfando", complementó el jefe de Estado.

La agenda del Mandatario en Nueva York continúa con su participación en la cumbre por el clima y otro espacio de la cumbre por la democracia, donde se rendirá un homenaje al expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, evento que será moderado por el exministro Giorgio Jackson.