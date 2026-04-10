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Tópicos: País | Presidente Kast

A un mes de asumir, Kast retoma auditoría y advierte sobre destituciones

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La medida, que fue una de las principales de su campaña presidencial, liberó sus primeros resultados preliminares tras el recibimiento de un informe a inicios de semana.

"Una acción incorrecta tiene que tener una sanción (...). De aquí en adelante tiene que haber una forma distinta de enfrentar las situaciones", aseveró.

A un mes de asumir, Kast retoma auditoría y advierte sobre destituciones
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Entre las primeras alertas de la auditoría, se encontraron transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad y mal uso de licencias médicas.

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A un mes de haber llegado a La Moneda, el Presidente José Antonio Kast retomó el curso de una de sus propuestas principales: la auditoría al Estado para dar cuenta de irregularidades y de la situación de los recursos públicos, y advirtió que "si se inicia un sumario por una acción grave (a un funcionario), puede terminar en la destitución".

La medida, llevada a cabo por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal -liderado por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo-, liberó sus primeros resultados preliminares, tras haber fijado como plazo el lunes para recibir, por parte de los servicios públicos, un informe que dé cuenta del estado de las arcas fiscales. 

En este contexto, Kast reiteró: "Una acción incorrecta tiene que tener una sanción. Todos los funcionarios públicos saben que el segundo decreto que se dictó (bajo mi mandato) fue el de las auditorías. Por lo tanto, de aquí en adelante tiene que haber una forma distinta de enfrentar las situaciones".

"Nadie podría extrañarse de que si ahora se inicia un sumario por una acción grave, ese sumario puede terminar en la destitución. Hay personas que, claro, después de la elección dicen 'qué bueno, mañana todo va a ser distinto', y nosotros les decíamos 'no, esto va a tomar un tiempo'. Y vamos avanzando paso a paso", sostuvo. 

Resultados preliminares

Entre las primeras alertas de la auditoría, se encontraron transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad.

Asimismo, se detectaron cerca de 100 mil trabajadores del servicio público con licencias médicas superiores a un mes y mil casos con una extensión de más de un año.

El período comprendido por la auditoría corresponde a la totalidad del año 2025 hasta el 11 de marzo de este año, fecha en la que Kast llegó al poder. 

Sin embargo, el mentado comité auditor -integrado también por los subsecretarios del Interior, Máximo Pávez; de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; el director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez; y el representante del Gabinete Presidencial, Francisco Riveros- tiene un período de seis meses para entregar las cifras definitivas.

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