Diputado republicano y suspensión de auditoría internacional: Gobierno encontró "guarenes en los cajones"

El diputado del Partido Republicano Agustín Romero defendió la decisión del Gobierno de descartar la realización de una auditoría internacional, aduciendo problemas financieros en el Estado, pese a que fue una promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast.

En El Primer Café de Cooperativa, Romero explicó que el Ejecutivo lleva adelante las inspecciones internas, precisando que "hay auditorías en curso, incluso hay denuncias internas de los propios funcionarios, está la Contraloría General, se están llevando antecedentes para allá (...). Lo que importa es que se haga antes de tres meses porque ese es el corte que tienen para hacer valer la responsabilidad política a los ministros".

Respecto a la decisión de no realizar la auditoría internacional, el parlamentario dijo que "no sabíamos que nos iban a dejar con 46 millones de dólares en la caja fiscal, por ejemplo. (...) Tampoco sabíamos que el Ministerio de Salud había postergado los pagos desde octubre del año pasado para empezar a que se facturara en enero de este año".

"Los ministros -añadió- abrieron los cajones y se encontraron con los guarenes, con las facturas y con las cosas. Entonces obviamente que a eso hay que hacerle frente. Gobernar implica tomar decisiones que pueden ser difíciles. Uno podría decir 'no le pago a los proveedores de salud que ustedes debieron haber cobrado todo en octubre y no en enero', pero esa no es la idea".

"Una falta de respeto"

La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, replicó que "es una falta de respeto lo que hace el diputado con miles de personas que trabajan a lo largo de Chile".

"Referirse así, que hay guarenes, que el desorden, que no están los papeles... todo eso devela una mirada tan estrecha y pobre que a mí me da vergüenza", fustigó en El Primer Café.

La senadora añadió que "denostar a la gente es gratis" y cuestionó las cifras de Romero indicando que "el diputado se quedó con la minuta primera que se le filtró de los 46 millones, porque la minuta de la semana pasada, que es la información oficial de la Dipres, habla de 3.600 millones en la caja, no de 46".

"Dejemos de mentirle a la gente. Cero expulsados. Prometieron expulsiones, cero expulsados. Prometieron más recursos para seguridad, bajaron los recursos de seguridad. Prometieron no cambiar los beneficios sociales, quieren bajar la gratuidad. Esa es la verdad", puntualizó.

Apenas dos días después de asumir el Gobierrno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró al país que el Ejecutivo había "heredado" una caja fiscal de 46 millones de dólares al 31 de diciembre de 2025, sin embargo, un informe posterior de la Dipres reveló un panorama considerablemente distinto: febrero cerró con 3.617 millones de dólares.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ironizó con las declaraciones de Romero. "Yo asumo -comentó- que el Gobierno, o al menos los parlamentarios que lo representan, van a presentar algún recurso de protección a Naciones Unidas porque les toca la pobre y triste tarea de levantar un país".

"De verdad que es la exageración de la alteración de datos y de tratar de justificar la inoperancia, porque todo esto no tiene nada que ver con la evaluación que hace la ciudadanía", cerró.