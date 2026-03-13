Cristóbal Rovira, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica (PUC), planteó en Cooperativa que, más allá de las señales de austeridad que busca instalar el nuevo Presidente José Antonio Kast, su electorado espera que cumpla con lo prometido durante su candidatura.

"No olvidemos que gran parte de las personas que han votado por este Gobierno no lo hicieron por este tipo de símbolos, sino que porque esperan que parte importante de las promesas que hizo en su campaña se cumplan. Por lo tanto, está por verse si en las próximas semanas y meses va a estar a la altura de responder a esas mismas expectativas que generó en campaña", puntualizó en Lo que Queda del Día.

Refiriéndose al autodenominado "Gobierno de emergencia", el académico sostuvo que los votantes "esperan ver hasta qué punto esas emergencias que se han planteado son solucionables en el corto y el mediano plazo", al tiempo que advirtió que "las lunas de miel presidenciales son cada vez más cortas", por lo que probablemente el Ejecutivo de Kast tendrá menos tiempo que sus predecesores para demostrar avances.

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