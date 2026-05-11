Kast arremetió contra el PC: lo acusó de intentar "agitar las calles" tras derrota electoral

Tras las declaraciones de la diputada Lorena Pizarro (PC), que instaron a la "organización" y "movilización" ciudadana para contrarrestar al actual Ejecutivo, el Presidente José Antonio Kast acusó este lunes al Partido Comunista de intentar "agitar las calles" luego de haber sido "derrotado en las urnas".

A través de su cuenta de X, el Mandatario afirmó que existe una contradicción entre la reciente participación del partido en el pasado gobierno y su actual postura.

"Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso", escribió el jefe de Estado.

En esta línea, aseguró que "los chilenos quieren soluciones, no más violencia".

"Los chilenos quieren soluciones, no más violencia", dijo el Mandatario Kast. (FOTO: ATON)

Las palabras del Mandatario tuvieron rápida respuesta por parte de la propia Pizarro, quien acusó a la administración del Presidente Kast de "mediocridad" en su postura.

"'Lo hacemos pésimo, la gente se dio cuenta que le mentimos y que nuestro gobierno es para proteger a los más ricos. En las encuestas bajamos en caída libre... tendremos que ocupar nuestra carta secreta, nuestro as bajo la manga: atacar al Partido Comunista'", criticó la parlamentaria.

El origen de la controversia

La reacción presidencial se desencadenó tras las palabras de la parlamentaria comunista, quien afirmó que el Congreso no puede ser la única vía para abordar las demandas ciudadanas.

"Hay que organizarse y hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90', que se cree que el Congreso resuelve todo", señaló Pizarro en radio Nuevo Mundo.

Según argumentó, "si nosotros tenemos las graderías y afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, no son beneficios, son derechos, otro gallo canta, porque es la gente demandante".

Defensa del PC y cuestionamientos a Kast

La situación también fue abordada por el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien rechazó las acusaciones de "agitar las calles" y aseguró que, "si relacionan los momentos más significativos al punto de vista de aportarle a profundizar la democracia, avanzar en los derechos de mayoría -que son de los trabajadores y trabajadoras-, van a encontrar siempre al Partido Comunista haciendo un aporte activísimo".

"Desde esa mirada, nos parece una ligereza y una irresponsabilidad que el Presidente de la República se refiera así a un partido político, usando de partida una posición que no es correspondiente con la realidad, no solo histórica, sino vigente, de las tareas que asume el Partido Comunista, en una mirada de descalificación. ¿Está hablando entonces de una expresión autoritaria?", arremetió el líder de la tienda.

Asimismo, afirmó que "es autoritaria cuando el Presidente usa su investidura para referirse a un partido político que tiene una historia completa y lo quiere referir a un detalle".