Bettina Horst: Bachelet fue la candidata del Presidente Boric y no una política de Estado

La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, respaldó este viernes la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas, asegurando se trató de una iniciativa respaldada de forma "unilateral" por el exmandatario Gabriel Boric y no de una política de Estado.

En su participación en El Primer Café de Cooperativa, la economista señaló que la postulación carecía de un consenso nacional, siendo más bien una determinación exclusiva del gobierno precedente.

"Se plantea que fue una política de Estado y que es la candidata de Chile (...) pero la verdad es que fue la candidata del Presidente Boric, porque cuando él decidió nombrarla no lo habló con las futuras autoridades o con la entonces oposición. Fue una decisión unilateral por parte del saliente gobierno", cuestionó la experta.

Asimismo, Horst advirtió que el Presidente Kast tampoco apoyaría a Bachelet "para la Presidencia de la República de Chile, porque piensan distinto, creen que la oferta programática no es buena para el país".

"Entonces, a partir de eso, ¿cómo pueden creer que la va a proponer para un cargo mundial, si en el fondo ni siquiera para su propio país es una persona que empujaría su candidatura?", puntualizó la líder de Libertad y Desarrollo, que cerró asegurando que "no había ningún motivo real para instalar una candidatura sin conversar con la oposición de ese entonces, si no es para imponer una voluntad de una minoría".

Cuestionamientos a la administración de Kast

"Gobierno del Presidente José Antonio Kast le quitó el apoyo a la candidatura de Chile a la Secretaría General de Naciones Unidas. Ese es el titular", afirmó, por su parte, el extimonel DC Ignacio Walker (hoy independiente), cuestionando la decisión del Ejecutivo.

En esta línea, recordó en El Primer Café que Bachelet tiene el respaldo de "Brasil y México, los dos países más relevantes de la región (...) y eso le da a esta candidatura un cierto carácter de candidatura de América Latina".

"Entonces, el Gobierno da tres razones para quitar la candidatura. Uno, el contexto. ¿Qué contexto? ¿La guerra en Irán? ¿La confrontación entre Estados Unidos y China? Dos, la dispersión de candidatura. Bueno, ayer se bajó una en Argentina y ese es un argumento en favor de Bachelet (...) Y tres, la razón, a mi juicio, más dudosa de todo, es que hay diferencias con algunos actores relevantes", cuestionó Walker.

Según detalló, este último punto dice relación con Estados Unidos, por lo que cuestionó: ¿Por qué el gobierno del Presidente Kast se convierte en vocero de Donald Trump?", dijo la otrora autoridad, lamentando "como chileno que se haya quitado apoyo a la candidatura de Chile".

Por su parte, en un tono más crítico y directo, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) afirmó en El Primer Café que la falta de apoyo de Kast a Bachelet "es incomprensible, pequeño y roñoso".

"¿Qué tiene que ver que no la apoyes como presidente para Chile con que no lo apoyes para secretario general de la ONU? Son cosas completamente distintas", argumentó el experto, abogando por retomar una "postura de unidad nacional".

Mientras que el exministro Cristián Monckeberg (RN) también calificó como error del gobierno de Boric no haber socializado la candidatura, aunque se mostró a favor de haber finalmente respaldado a Bachelet.

"Me aparto de la decisión final, pero, a pesar de eso, me habría tragado ese trago amargo y habría intentado buscar fórmulas de cierto apoyo", puntualizó.