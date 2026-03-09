Cambio de mando: Preparativos finales en La Moneda a la espera de Kast
Trabajadores afinan los últimos detalles -logísticos y de infraestructura- en el Palacio de Palacio de La Moneda, que será desde este miércoles 11 de marzo la residencia oficial del Presidente José Antonio Kast.
La ceremonia de traspaso de mando se realizará en el Salón de Honor del Congreso, en Valparaíso, con presencia de 12 jefes de Estado en la ceremonia, además de otras autoridades internacionales.
