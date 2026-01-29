Carlos Ominami: Nuevo discurso de Kast es muy propio de lo que llamaba la "derechita cobarde"

El reciente discurso del Presidente electo, José Antonio Kast, en la inauguración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, fue analizado por economistas en El Primer Café este jueves.

Para el exministro de Economía de Patricio Aylwin Carlos Ominami (Partido Socialista), quien presenció la alocución en vivo, lo escuchado en Panamá "es un discurso que se sitúa muy en la línea de las cosas que el Presidente electo anunció la misma noche del 14 de diciembre (el día de su triunfo en la elección presidencial de 2025). Un discurso muy, muy distinto a lo que había sido el discurso de campaña".

"La pregunta que me hago", afirmó el presidente del directorio de Chile XXI, "es qué tanto este discurso va a poder sostenerse respecto de lo que fueron los compromisos de campaña, de la orientación de campaña, porque la verdad es que se parecería mucho al discurso que podría haber hecho Sebastián Piñera o cualquier líder de la derecha de nuestro país. Entonces, creo que aquí hay también un tema con la consistencia".

"Espero, por el bien de Chile, que el discurso que está haciendo el Presidente electo sea un discurso que se pueda mantener. Estaba ahí junto a personas de otros países y se miraban un poco extrañados: tenían la visión de un dirigente duro, muy vinculado con las ideas clásicas de la ultraderecha, y francamente de eso prácticamente no hubo nada en el discurso de ayer en Panamá", señaló Ominami.

En ese sentido, el otrora secretario de Estado fue incisivo al cuestionar la recepción de este nuevo tono en el electorado más duro de Kast: "Me hago la pregunta de qué es lo que estarán pensando las personas que votaron por él, particularmente toda su base más radical del Partido Republicano, de los socialcristianos, que quisieran ver un discurso distinto y que consideran que este discurso era muy, muy propio de esto que llamaban la 'derechita cobarde'", planteó.

Escobar: Entre la tranquilidad y la cautela

Desde una perspectiva técnica, Luis Eduardo Escobar, otrora vocero en materias económicas de la ex candidata presidencial Jeannette Jara, calificó las palabras del Presidente electo en Panamá como "tranquilizadoras, sin lugar a dudas".

El exasesor macroeconómico de Hacienda coincidió en que el futuro Gobierno debe avanzar en compromisos clave como la seguridad y la desregulación, aunque planteó matices importantes sobre la forma en que se deben ejecutar estos cambios para no desproteger áreas críticas.

"En temas de desregulación, hay que tener cuidado de no botar el agua de la tina junto con la guagua y en eso creo que han hecho declaraciones en la línea correcta, en el Gobierno electo, de seguir protegiendo el medio ambiente, destrabar las cosas que han impedido inversiones razonables y resolver los problemas que hay que resolver, ya sea para bien o para mal. O sea, hay proyectos aquí que están mal hechos y que no son aceptables nomas, y hay otros proyectos que están trancados por las razones equivocadas y eso hay que destrabarlo y sacarlo adelante", sostuvo Escobar.

Micco: El fin de la "autoflagelación" y el nuevo tono

Por su parte, Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda de Michelle Bachelet y militante de la Democracia Cristiana, reaccionó a las críticas de Kast sobre la "mediocridad" de los últimos ciclos políticos, pidiendo no caer en diagnósticos extremos.

"Creo que (el Presidente electo) está hablando un poco de más. Que no hemos andado como país bien, mejor, como anduvimos hace 30 años, qué duda cabe. Que fue todo mediocre, no lo creo; creo que se siguió avanzando. Tenemos cosas que no han andado bien, qué duda cabe. Estamos hablando del desempleo hace poco y es bueno que haya caído, pero un desempleo del 8% es mediocre. Digamos las cosas como son. No voy a decir que es culpa de este Gobierno, pero es mediocre tener un país que tenga un desempleo del 8%. Tenemos que seguir avanzando y quizás nos falta ser más ambiciosos", comenzó señalando el académico.

"No seamos tampoco autoflagelantes: el país -y lo dije en campaña- tampoco se cae a pedazos. Podemos ser mucho mejor, pero no se cae a pedazos y somos mucho mejor que el resto de Latinoamérica", añadió Micco.

Respecto a la actitud política de Kast, el otrora subsecretario valoró el cambio, aunque recordó su rol de diputado y líder del Partido Republicano en años anteriores: "Qué bueno que esté hablando así, pero creo que él no ayudó en el pasado a avanzar. Cuando uno hace acuerdos, uno avanza. El inmovilismo es cuando uno tiene posiciones extremas y no está dispuesto a transar con el otro cosas para poder avanzar. Creo que ojalá él cambie la actitud. El Presidente en el pasado no ayudó a lograr los grandes acuerdos".

"Espero que ahora, con este cambio de actitud, (Kast) pueda lograr juntar las puntas. Si no logramos juntar las puntas de este país, no vamos a poder avanzar (...) Ceder es hablar, dialogar, llegar a acuerdos e ir avanzando. No tiene (el Presidente electo) la mayoría en el Congreso. Tiene que llegar a acuerdos para poder avanzar y qué bueno que esté con este discurso mucho más dialogante de lo que fue en la campaña y lo que fue un poco su trayectoria anterior", insistió.

Acevedo: El pragmatismo y el riesgo de moderar la economía

Finalmente, Matías Acevedo, exjefe de la Dirección de Presupuestos de Sebastián Piñera, analizó la situación desde el pragmatismo político, comparando la evolución de Kast con la que tuvo en su momento el Presidente saliente, Gabriel Boric.

Para el académico, es natural que se gane "con el corazón" y se gobierne "con la razón", pero advirtió que existen áreas donde la moderación puede ser contraproducente para el nuevo Gobierno.

"En materia económica, me parece que (en la futura Administración) tienen que ir por todo, en el sentido de que las cosas que prometieron, (deben) materializarlas; de que si efectivamente hay temas que ven en términos de permisología se puedan abordar inmediatamente como prometieron, en esos temas no se pueden ni moderar. Lo mismo que los abusos del Estado", subrayó Acevedo.

Según su visión, Kast no puede permitirse flaquear en los pilares de su programa financiero: "Cambiar ese discurso me parece que podría generarle un problema, incluso, con la misma base que lo apoyó", alertó.